Dijete sa visokim sadržajem proteina su svuda — i čini se da svi pokušavaju da maksimalno povećaju unos proteina u svakom pojedinačnom zalogaju.

Ali ako su vam dosadili pasulj ili govedina i ne možete da pojedete još jednu porciju kajgane, imate sreće: postoje pametni (i zdravi) načini da ubacite više proteina u druga jela — često bez da uopšte primetite da su tu.

Isprobajte ove opcije koje odobravaju nutricionisti za jednostavno povećanje unosa proteina.