Mnoge žene izdvajaju ozbiljan novac za serume, retinol, vitamine i estetske tretmane u želji da sačuvaju mladolik izgled kože. Ipak, stručnjaci upozoravaju da postoji jedna navika bez koje sav taj trud može biti uzaludan - svakodnevna zaštita od sunca. Dermatolozi širom sveta godinama ponavljaju istu poruku: SPF nije rezervisan samo za plažu i letovanje.

Naprotiv, upravo je redovna zaštita od UV zračenja jedan od najefikasnijih načina da se uspori starenje kože. Sunce je najveći neprijatelj mladalačkog izgleda Iako mnogi bore povezuju isključivo sa godinama, stručnjaci ističu da značajan deo promena na koži nastaje upravo zbog izlaganja suncu. UV zraci svakodnevno utiču na kožu, razgrađuju kolagen i elastin, podstiču nastanak fleka i ubrzavaju pojavu bora. Ova oštećenja ne nastaju preko noći, već se godinama gomilaju i postaju vidljiva tek kasnije. Zato dermatolozi često kažu da koža ne pamti samo leto na moru, već svaku šetnju, vožnju automobilom ili ispijanje kafe na suncu.

SPF je najbolja investicija protiv starenja

Za razliku od skupih tretmana koji popravljaju posledice, zaštitni faktor deluje preventivno. Svakodnevnim nanošenjem kreme sa zaštitnim faktorom smanjuje se rizik od nastanka bora, hiperpigmentacija i drugih znakova fotostarenja. Upravo zato mnogi dermatolozi SPF nazivaju najjeftinijim i najefikasnijim anti-age tretmanom. Dok serumi i tretmani pokušavaju da poprave štetu, zaštita od sunca sprečava da do nje uopšte dođe.

Retinol bez SPF-a? Stručnjaci kažu da je to velika greška

Poslednjih godina retinol, kiseline i vitamin C postali su nezaobilazni deo rutina za negu kože. Međutim, ovi aktivni sastojci često povećavaju osetljivost kože na sunce. Ukoliko se ne koristi adekvatna zaštita, mogu se javiti fleke, crvenilo i dodatna iritacija. Zbog toga dermatolozi naglašavaju da SPF nije dodatak nezi, već njen obavezan deo.

Najčešće greške koje žene prave

Iako većina zna koliko je zaštita od sunca važna, mnoge žene i dalje SPF koriste samo tokom leta ili na plaži. Stručnjaci upozoravaju da su najčešće greške: nanošenje premale količine proizvoda, korišćenje SPF-a samo tokom sunčanih dana, zaboravljanje vrata i dekoltea, izostanak ponovnog nanošenja tokom dana. Posebno se ističe zabluda da puder sa zaštitnim faktorom može da zameni kremu za sunčanje. Iako može pružiti dodatnu zaštitu, količina pudera koju većina žena nanosi nije dovoljna da obezbedi nivo SPF zaštite naveden na pakovanju.

Kako izabrati pravi SPF?

Najvažnije je da proizvod odgovara vašem tipu kože i da vam prija tokom svakodnevne upotrebe. Masnoj koži odgovaraju lagane formule koje ne zapušavaju pore, dok su za suvu kožu pogodnije hranljive i hidrirajuće teksture. Dermatolozi ističu da je najbolji SPF upravo onaj koji ćete koristiti svakog dana. Jer krema koja stoji u fioci ne može da zaštiti kožu. Zato, pre nego što uložite novac u novi serum ili tretman, zapitajte se jedno - da li ste jutros naneli zaštitni faktor? Upravo ta navika može napraviti najveću razliku za izgled vaše kože za pet, deset ili dvadeset godina.