Stalni osećaj iscrpljenosti može otežati koncentraciju, smanjiti motivaciju i uticati na svakodnevno funkcionisanje. Prema istraživanju National Health and Nutrition Examination Survey, 18 odsto ljudi uzima dodatke ishrani kako bi povećali nivo energije. Međutim, jedan popularan dodatak koji se koristi za bolji san kod nekih ljudi mogao bi imati suprotan učinak.

Reč je o melatoninu, posebno u obliku gumenih bombona, koje mogu sadržati veće količine šećera.

"Mnogi moji pacijenti koji su se žalili na jutarnji umor uzimali su melatoninske bombone, a da nisu proverili sastav. Šećer u tim proizvodima može izazvati skok insulina neposredno pre spavanja. Nakon toga sledi nagli pad nivoa šećera, što je posebno izraženo kod osoba osetljivih na promene glukoze", objasnio je lekar dr. Aleksander Akosta za Parade.

Melatonin nije namenjen svakodnevnoj konzumaciji

Dr. Akosta kaže da se takav pad može dogoditi upravo tokom noćnog odmora: "Neki ljudi se bude iscrpljeni ne samo zbog lošeg sna, nego i zbog pada šećera s kojim se telo borilo tokom noći." Doktorka opšte prakse dr. Aleksa Mieses Malčuk dodaje: "Uopšteno, previše šećera u ishrani uzrokuje nagle uspone i padove energije koji prate fluktuacije šećera u krvi."

Lekari upozoravaju i na dugotrajno oslanjanje na melatonin. "Telo se tako navikne da san zavisi od spoljašnjeg uticaja. Ta navika zamenjuje uspostavljanje zdrave higijene spavanja, koja bi rešila stvarni uzrok problema", napominje dr. Akosta. Dr. Malčuk navodi da melatonin može biti koristan kratkotrajno, primera radi kod putovanja kroz vremenske zone.

Umesto oslanjanja na dodatke, dr. Akosta preporučuje poboljšanje navika spavanja. "To uključuje odlazak u krevet i buđenje u isto vreme, izbegavanje ekrana pre spavanja i buđenje uz prirodno svetlo", navodi.

Dr. Malčuk savetuje osobama koje su dugotrajno umorne uprkos zdravim navikama da razgovaraju s lekarom kako bi se proverili mogući uzroci poput nutritivnih nedostataka, apneje ili hormonalnih poremećaja.

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