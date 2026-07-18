Tri horoskopska znaka će 19. jula 2026. godine iskusiti zaista veliku sreću.
Kada je Mesec u Vagi, ravnoteža i jednakost preuzimaju glavnu reč, dok sve ostalo pada u drugi plan.
Naša sreća se poboljšava tokom ovog lunarnog događaja, a veliki deo toga dugujemo sopstvenoj spremnosti na kompromis kako bismo održali balans. Iako su ovi astrološki znaci snažni, takođe su dovoljno mudri da shvate da sreću ne treba traćiti. U nedelju imamo strpljenja i izdržljivosti. Dovoljno smo mudri da znamo kada treba stati, a kada krenuti napred.
Blizanci
Doživeli ste mnogo mračnih trenutaka u životu, Blizanci, i često ste mislili da se ništa nikada neće promeniti. Dopustili ste da vas mrak obuzme, zbog čega ste se osećali jadno. Na sreću, ta potištenost će se jednom zauvek raspršiti. Sjajno!
U nedelju, Mesec u Vagi prodire kroz tamu kako bi vam pokazao da ništa ne traje večno, pa čak ni tuga i teška vremena. Vaša sreća se okreće nabolje i odjednom ta negativnost koju ste osećali gubi svaku moć.
Tokom ove lunacije momentalno se budite i osećaj je predivan, kao da ste dobili na lutriji. Uživajte u ovom trenutku i u svoj dobroj sreći koja vam stiže u susret! Ova sreća je upravo ono što vam je potrebno.
Strelac
Vaša sreća se poboljšava, Strelčevi, jer jednostavno odbijate da se osećate bilo kako drugačije osim kao srećković. Zahvalnost je veliki deo vašeg života, ali ona funkcioniše i kao pojas za spasavanje. Kada ste u nedoumici, budite zahvalni na onome što imate. Univerzum pre ili kasnije uvek nagradi takav mentalni sklop.
U nedelju, tokom Meseca u Vagi, osećate se podjednako uravnoteženo kao i sam tranzit. To vam omogućava da jasnije sagledate sopstveni život. Možda imate svoje mračne trenutke, ali oni ne traju dugo. Važno je da to zapamtite i da ostanete optimistični.
Znate da vam se sreća poboljšava jer možete jednostavno da odšetate od nesuglasice ili nesporazuma. To nije uvek bio slučaj. Kao i svi vatreni znaci, imate svoje strastvene trenutke. Međutim, 19. jula znate da se sve može rešiti i to pretvarate u svoju životnu filozofiju.
Bik
U nedelju se sreća pojavljuje kao prilika da sebe vidite u mnogo boljem svetlu, Bikovi. Toliko ste se promenili u poslednjih nekoliko godina i završili ste sa posmatranjem sebe kao „stare verzije“. Vreme je da priznate sebi sopstveni napredak.
Tokom Meseca u Vagi, srećni ste jer znate da je sve što ste prošli vredelo truda. Iako je bilo teško, sve vas je to dovelo do ovog trenutka. Preživeli ste, a sada ste srećni i uspešni.
Vaša sreća nastavlja da raste jer puštate prošlost i činite sadašnjost svojom jedinom brigom. Osećate li se sjajno ovde i sada? Ako je tako, onda Mesec u Vagi radi svoj posao, zaključuje Your Tango.
Bonus video:
Komentari (0)