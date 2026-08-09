Za dobro pamćenje ne treba skupa hrana: Ove 3 namirnice su dostupne svima

Zdravlje mozga zavisi od mnogo faktora, a ishrana ima značajnu ulogu u poboljšanju kognitivnih funkcija (pamćenje, opažanje, koncentracija). Doktor Erik Netkin otkrio je kakav uticaj hrana ima na zdravlje mozga. Istakao je tri vrste hrane koje treba da budu deo naše svakodnevne ishrane kako bismo održali mozak zdravim, odnosno poboljšali koncentraciju i pamćenje.

1. Skuša

Omega-3 masne kiseline su neophodne za zdravlje mozga, a najviše ih ima u masnoj ribi, poput sardina, skuše, tunjevine, lososa, zatim u čija semenkama i orasima. Te masti pomažu funkcionisanje moždanih ćelija", objašnjava doktor.

2. Pomorandže

Antioksidanti su neophodni za borbu protiv oksidativnog stresa i upala, koji mogu oštetiti moždane ćelije stanice i narušiti kognitivne funkcije. "Voće, poput, pomorandži, borovnica i povrće, poput, paprika i kelja, bogato je vitaminima C i E koji se bore protiv oksidativnog stresa i upala", kaže doktor. Uključivanje raznovrsnog, šarenog voća i povrća u ishranu osigurava unos važnih hranljivih sastojaka, što štiti celokupno zdravlje mozga.

3. Jogurt

"Fermentisana hrana, poput jogurta, zajedno s probiotičkim dodacima , može poboljšati zdravlje creva. Zdrave crevne bakterije mogu uticati na proizvodnju neurotransmitera, smanjiti upale i poboljšati kognitivnu funkciju“, kaže doktor. Podržavajući zdravlje creva, možemo pozitivno uticati na zdravlje mozga.

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