Žene možda više neće morati da čekaju nekoliko godina na dijagnozu endometrioze.

Nacionalni institut za zdravlje i izvrsnost u nezi (NICE) je u utorak, 7. jula objavio novi nacrt smernica za Nacionalnu zdravstvenu službu (NHS) u Engleskoj i Velsu. Agencija je odobrila dva testa, ,,EndoSure" i ,,Endotest", koji bi mogli značajno da skrate vreme potrebno ženama da dobiju dijagnozu endometrioze.

Endometrioza je reproduktivno oboljenje kod kojeg tkivo materice raste izvan materice, izazivajući grčeve i hroničan bol. Pogađa oko jednu od deset žena širom sveta. Međutim, prema podacima Yale Medicine, u proseku prođe od četiri do 11 godina između pojave simptoma i postavljanja dijagnoze.

Kod ,,Endotest"-a, žene daju uzorak pljuvačke koji se u laboratoriji analizira na sitne biološke markere zvane mikroRNK, koji mogu ukazati na to da li je endometrioza verovatno prisutna.

,,EndoSure" otkriva endometriozu tako što meri električne signale u crevima pomoću senzorskih jastučića postavljenih na stomak. Žene moraju da poste šest do osam sati pre testa i da piju vodu tokom 45-minutnog pregleda.

Brža dijagnoza

Ove nove tehnologije nude manje invazivan i brži pristup dobijanju dijagnoze u poređenju sa uobičajenom laparoskopskom operacijom.

NICE ističe da nijedan od ova dva testa nije namenjen da bude samostalan dijagnostički test i da bi trebalo da se koriste uz standardnu kliničku praksu. Agencija je navela da neće svaki lekar opšte prakse imati neposredan pristup testovima ,,EndoSure" i ,,Endotest", a njihovu upotrebu će finansirati i nadgledati NHS.

Odobrenje

Ova dva testa odobrena su na period od tri godine, dok se prikupljaju dodatni dokazi o tome koliko su efikasni.

„Dijagnoza endometrioze kod nekih žena može da traje skoro čitavu deceniju, pri čemu prosečno vreme u Velikoj Britaniji iznosi 9 godina i 4 meseca, a kod žena iz etnički raznolikih zajednica raste na 11 godina. To odlaganje znači život sa hroničnim bolom u karlici koji utiče na svakodnevni život, odnose i posao“, rekla je dr Anastazija Halkidu, direktorka programa za zdravstvene tehnologije u NICE-u, u saopštenju. „Ove tehnologije imaju potencijal da to promene tako što će zdravstvenim radnicima u primarnoj zaštiti pružiti bolje neinvazivne alate za ranije prepoznavanje endometrioze, omogućavajući ranije i bolje lečenje.“

Dr Gejl Basbi, konsultantkinja ginekologije pri NHS fondaciji univerziteta ,,Manchester University", je dodala: „Previše mojih pacijentkinja je godinama slušalo da je njihov bol normalan, iako nije. Ovi testovi menjaju pravila igre jer nam daju odgovore mnogo ranije, bez potrebe za invazivnom operacijom, što znači da možemo ranije započeti odgovarajuće lečenje. Ranija dijagnoza ne menja samo život jedne osobe, već oslobađa termine za preglede i hirurške termine za sve koji čekaju negu.“

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