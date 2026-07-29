Naziv događaja na kome se raspravljalo o dugovečnosti bio je „Možemo li doživeti stotu“. Održan je na Beverli Hilsu, a stručnjaci su raspravljali o tome kako da ljudi žive zdravije i duže. Istraživač Plavih zona, delova sveta s najvećim brojem stogodišnjaka, Den Batner, rekao je tom prilikom da postoje tri namirnice koje su osnova za dugovečnost. To su:

Pasulj

Bogat je proteinima, lepo zasiti i suzbija želju za grickalicama. "Ako želite da uzimate neki dodatak ishrani, pojedite oko 80 zrna crnog pasulja dnevno", rekao je Batner. Pasulj je jeftina hrana bogata proteinima koja napuni želudac. Ljudi koji si dugovečni jedu pasulj svakog dana.

Orasi

Ljudi koji jedu između 15 i 30 oraha dnevno žive otprilike tri godine duže od ljudi koji ne jedu orahe, rečeno je na ovom događaju. Orasi su omiljeni orašasti plodovi među dugovečnim ljudima. Stručnjaci kažu da sadrže mnogo vlakana koja održavaju rad organa za varenje. Orasi, takođe, sadrže dosta omega-3 masne kiseline koja je dobra za zdravlje srca, a nema je u drugim orašastim plodovima.

Maslinovo ulje

Ne samo da je korišćenje maslinovog ulja povezano s boljim zdravljem srca, već postoje i dokazi da ono može zaštititi zdravlje mozga, smanjujući upalu. Nova, 30-ogodišnja studija na više od 90.000 ljudi širom Amerike pokazala je da čak i malo maslinovog ulja dnevno može smanjiti rizik od smrti dementnih osoba za oko 28%, čak i ako ostatak njihove ishrane nije baš zdrav.

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