Zdravlje sistema za varenje ključno je za celokupno stanje organizma i ne odnosi se samo na želudac. Dijetetičari pojašnjavaju da sistem za varenje čine i jednjak, tanko i debelo crevo te crevni mikroorganizmi koji pomažu telu da iskoristi hranljive materije. Grčki jogurt smatra se namirnicom koja može podržati zdravlje probave i opšte dobro stanje.

"Grčki jogurt je gušći i kremastiji jer se tokom proizvodnje cedi kako bi se uklonio veći deo tečne surutke", objašnjava za Parade Paloma Vega, registrovana dijetetičarka iz Džordžije. "Zbog tog postupka, grčki jogurt po pravilu ima više proteina, manje ugljenih hidrata i nešto manje kalcijuma od običnog jogurta. Ipak, obe vrste mogu biti hranljiv izbor, što zavisi od individualnih potreba."

Naravno, važan je i ukus, jer namirnicu vrhunskog sastava nećete redovno jesti ako vam se ne sviđa. "Što se ukusa tiče, grčki jogurt je kiseliji i oštriji, dok je obični jogurt neutralniji", napominje Eleana Kaidanian, dijetetičarka i vlasnica savetovališta Long Island Nutritionist. "Obični jogurt možete zamisliti kao razređenu verziju grčkog.

Svakodnevna konzumacija za zdravlje creva

Prema rečima dijetetičara, za većinu ljudi svakodnevna konzumacija grčkog jogurta je sigurna i može poboljšati probavu.

Kaidanian ističe da je jogurt jedan od retkih izvora probiotika. To su žive bakterije koje podupiru zdravlje creva jer uravnotežuju njegovu mikrofloru. Dodaje da se u grčkom jogurtu često nalaze kulture kao što su L. bulgaricus, S. thermophilus, Bifidobacteria i L. acidophilus.

"Na najosnovnijem nivou, ako svakodnevno jedete jogurt, izlažete svoja creva korisnim bakterijama", kaže ona. "Dobre bakterije takmiče se sa štetnima za prostor i hranljive materija. Ako imate više dobrih mikroba, oni će se razmnožavati i delovati kao prirodna odbrana od patogena."

Dugoročno, istraživanja pokazuju da probiotici mogu poboljšati imunitet. Za poboljšanje zdravlja creva i vidljive učinke na cieli organizam, grčki jogurt potrebno je jesti redovno, tokom dužeg perioda. Pritom je važno proveriti sadrži li odabrani jogurt kulture potrebne probavnom sistemu.

Video: