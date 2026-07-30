Mnogi misle da je to sasvim normalno, ali psiholozi tvrde da ovakva reakcija organizma može biti znak dugotrajnog stresa.

Tokom radnog dana telo proizvodi hormone koji nam pomažu da ostanemo fokusirani i završimo sve obaveze. Kada konačno stignemo kući, mozak prepoznaje da smo na sigurnom mestu i tada spušta nivo budnosti. Upravo zbog toga umor koji smo potiskivali tokom dana odjednom dolazi do izražaja.

Neki ljudi odmah legnu na krevet, drugi satima besciljno skroluju telefon ili nemaju snage čak ni da pripreme večeru. Stručnjaci objašnjavaju da to nije lenjost, već način na koji organizam pokušava da se izbori sa preopterećenjem.

Ako se ovakve situacije ponavljaju svakodnevno, trebalo bi obratiti pažnju na životni tempo. Dugotrajna iscrpljenost može povećati rizik od anksioznosti, problema sa spavanjem i pada koncentracije.

Psiholozi preporučuju da po dolasku kući napravite kratku rutinu koja će pomoći telu da se postepeno opusti. Čaša vode, presvlačenje, nekoliko minuta bez telefona, kratko istezanje ili lagana šetnja mogu imati veći efekat nego što se na prvi pogled čini.

Važno je i da sebi ne zamerate ako ste umorni. Ponekad je odmor upravo ono što je organizmu najpotrebnije.