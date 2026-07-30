Zbog vrućine vam pada pritisak? Pojedite ovo i odmah ćete progledati!

Nizak krvni pritisak može nastati iz različitih razloga, a velika vrućina dodatno utiče na njegovo snižavanje. Hipotenzija ili nizak pritisak je krvni pritisak manji od 100/60 mmHg koji je izmeren više puta u tom rezultatu uz postojanje simptoma, poput umora, nesanice, vrtoglavice, nesvestice, anksioznost ili depresije, jakog lupanja srca, znojenja. Evo kako da ga podignete:

Pojedite nešto slano

Pojedite slanu supu iz kesice, ili neku slanu namirnicu (čips, štapiće) kada osetite umor i malaksalost. Umerena konzumacija soli može pomoći u povećanju krvnog pritiska, ali je važno pratiti unos i ne preterivati.

Pijte mineralnu vodu

Dehidracija je jedan od najčešćih uzroka niskog krvnog pritiska. Osobe koje imaju tegobe zbog niskog pritiska, treba da ograniče unos obične vode u organizam i da daju prednost mineralnim vodama, najbolje onima sa više natrijuma. Treba piti i prirodno ceđene sokove. To će sprečiti malaksalost i nesvesticu.

Kokosova voda

Kokosova voda je prirodno bogata kalijumom i magnezijumom, koji su neophodni za regulisanje krvnog pritiska. Redovan unos kokosove vode može pomoći u održavanju ravnoteže elektrolita u telu, a time održavaju i krvni pritisak.

Više se krećite

Ako dugo stojite ili sedite, krv se sporije vraća prema srcu. To stanje dovodi do pada krvnog pritiska, koji ne samo da pogoršava osećaj umora, već može da dovede i do nesvestice.

Ukoliko vam ništa od ovoga ne pomogne ili ako vam se uz pad pritiska javljaju i nesvestica ili zamagljen vid, odmah zovite hitnu pomoć.

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