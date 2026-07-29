Dinja, lubenica i druge vrste ovog osvežavajućeg letnjeg voća omiljen su izbor tokom toplih dana. Osim što su ukusne i osvežavaju, bogate su vodom, vitaminima i antioksidansima koji mogu pozitivno da utiču na zdravlje.

Evo četiri razloga zbog kojih bi dinja trebalo češće da se nađe na vašem jelovniku.

Dobra za oči i imunitet

Dinja sadrži antioksidanse koji pomažu organizmu da se izbori sa slobodnim radikalima, nestabilnim molekulima koji mogu da oštete ćelije i doprinesu razvoju hroničnih bolesti.

Narandžaste sorte dinje posebno su bogate beta-karotenom, koji se u organizmu pretvara u vitamin A. Ovaj vitamin važan je za zdravlje očiju, kože i normalno funkcionisanje imunog sistema.

Lubenica, s druge strane, sadrži likopen, snažan antioksidans koji joj daje karakterističnu crvenu boju i povezuje se sa očuvanjem zdravlja srca i smanjenjem rizika od pojedinih bolesti.

Hidrira telo

Više od 90 odsto dinje čini voda, zbog čega spada među voće koje najbolje hidrira organizam.

Dobra hidratacija važna je za održavanje energije, normalno varenje, pravilnu funkciju zglobova i regulaciju telesne temperature, naročito tokom letnjih vrućina.

Jača imunitet

Dinja je odličan izvor vitamina C, koji doprinosi normalnom radu imunog sistema.

Ovaj vitamin podstiče stvaranje belih krvnih zrnaca, pomaže organizmu u borbi protiv infekcija i poboljšava apsorpciju gvožđa iz biljnih namirnica poput pasulja, sočiva i orašastih plodova.

Samo jedna šolja iseckane dinje može da obezbedi više od polovine preporučenog dnevnog unosa vitamina C.

Čini kožu elastičnom

Vitamin C ima važnu ulogu u stvaranju kolagena, proteina koji koži daje čvrstinu i elastičnost.

Zahvaljujući velikom sadržaju vode i vitamina C, dinja može doprineti boljoj hidrataciji kože i pomoći da ona duže zadrži svež i zdrav izgled.

Ima malo kalorija

Pored vitamina C i A, dinja sadrži i kalijum, vlakna i veoma malo kalorija, što je čini odličnim izborom za osobe koje vode računa o ishrani i telesnoj težini.

Kada treba biti oprezan?

Iako je dinja zdrava za većinu ljudi, postoje situacije kada je potreban oprez.

Osobe alergične na dinju treba da je izbegavaju.

Ljudi koji imaju sindrom iritabilnog creva mogu biti osetljivi na pojedine vrste dinje, posebno lubenicu.

Osobe sa dijabetesom ili one koje kontrolišu nivo šećera u krvi trebalo bi da vode računa o veličini porcije, jer dinja sadrži prirodne šećere, piše "Health". Dobar izbor je da je kombinuju sa namirnicama bogatim proteinima ili zdravim mastima, poput grčkog jogurta ili badema.

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