Kejt Hadson slavi 15. rođendan svog sina Bingama!

Glumica je u četvrtak, 9. jula obeležila ovaj poseban dan objavom na Instagramu u obliku karusela, koja sadrži šest fotografija njenog srednjeg deteta, prenosi People.

„Moj predivni slavljenik!“, započela je svoju emotivnu objavu.

Hadsonova (47) je zatim opisala Bingama, kojeg je dobila sa frontmenom grupe ,,Muse" Metom Belamijem, kao „osetljivog, beskrajno kreativnog i uvek svog“.

Objavu je završila rečima: „Kakva je radost gledati kako odrastaš i postaješ osoba u koju izrastaš. Srećan rođendan, moj dragi Bing. Volim te više nego što ćeš ikada znati.“

Objava na društvenim mrežama sadržala je fotografije na kojima Hadsonova pozira sa Bingamom, kao i njegove fotografije sa starijim bratom Rajderom Robinsonom, čiji je otac bivši suprug Hadsonove, Kris Robinson.

Na jednoj fotografiji Bingam gasi prskalicu postavljenu na rođendansku gomilu palačinki, a čini se da je snimljena na brodu tokom nedavnog porodičnog odmora Hadsonove u Grčkoj. Na drugoj fotografiji vidi se kako skače sa krme broda.

Mališan na jednoj slici plazi jezik, dok na drugoj, pravi smešne grimase zajedno sa svojom slavnom majkom.

Među poznatim ličnostima koje su komentarisale objavu bile su Liv Tajler (49), koja je ostavila niz roze emotikona srca, kao i Dženifer Garner (54), koja je napisala: „Bing! Srećan rođendan.“

Odmor

Hadsonova se nedavno vratila sa odmora u Grčkoj, koji je izgledao idilično, i na Instagramu je podelila nekoliko objava sa fotografijama svojih avantura, u kojima je uživala sa verenikom Denijem Fudžikavom, njihovom ćerkom Roni (7), Bingamom i Rajderom (22).

Odmor njihove proširene porodice sastojao se od kupanja u kristalno čistom moru, vožnje gliserom i uživanja u lokalnoj kuhinji, a glumica je u jednoj objavi ovu evropsku destinaciju opisala kao svoje „srećno mesto“.

Ime sina

Belami je nakon Bingamovog rođenja 9. jula 2011. godine u Los Anđelesu otkrio poreklo njegovog imena, napisavši na platformi Iks da je Bingam devojačko prezime njegove majke, dok je Bing Rasel bio otac Kurta Rasela, očuha Kejt Hadson.

U međuvremenu, Bingamovo srednje ime, Hon, posveta je Hadsoninoj majci. „Porodične veze na sve strane!“, napisao je Belami tada na društvenim mrežama.

Dobri odnosi

Hadsonova i Belami ostali su u dobrim odnosima nakon raskida, a glumica je u intervjuu za Women’s Health iz marta 2021. godine govorila o tome kako funkcioniše njihovo zajedničko roditeljstvo.

„Met mi je jednom rekao nešto što mi se zaista dopalo: ‘Samo želim da budem siguran da Bing ima osećaj da nešto dobija, a ne da nešto gubi’“, ispričala je. „Mislim da nas je to još više zbližilo — mene, Meta, El Evans [tadašnju Belamijevu suprugu] i Denija Fudžikavu — jer moramo da verujemo jedni drugima da međusobno štitimo jedni druge.“

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