Tropski talas zahvatiće Srbiju, a meteorolozi upozoravaju da će temperature u narednim danima dostići i 40 stepeni. Lekari ističu da ekstremne vrućine mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, posebno kod starijih osoba, hroničnih bolesnika i dece, zbog čega je važno pridržavati se nekoliko jednostavnih preporuka.

Pre svega, savetuje se da se izbegava boravak na otvorenom između 11 i 17 časova, kada je sunce najjače. Ako izlazak nije moguće odložiti, obavezno je sa sobom nositi vodu, koristiti kremu sa zaštitnim faktorom, nositi šešir ili kačket i zaštitne naočare.

Tokom toplih dana najbolje je birati laganu i komotnu odeću od prirodnih materijala poput pamuka i lana, koji omogućavaju koži da diše. Sintetičke materijale i usku garderobu trebalo bi izbegavati.

Dovoljan unos tečnosti jedan je od najvažnijih načina zaštite od visokih temperatura. Stručnjaci preporučuju najmanje dva litra vode dnevno, kao i čajeve, limunadu i ceđene sokove, dok alkohol, energetska pića i prevelike količine kafe treba izbegavati jer mogu doprineti dehidrataciji.

Ishrana bi takođe trebalo da bude laganija. Prednost treba dati voću i povrću bogatom vodom, poput lubenice, dinje, paradajza, paprike i citrusa, dok se sladoled preporučuje umerenim količinama zbog visokog sadržaja šećera i kalorija.

Prostorije je najbolje rashlađivati spuštanjem roletni i provetravanjem u jutarnjim i večernjim satima. Klima uređaj treba podesiti tako da razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature ne bude veća od sedam stepeni kako bi se izbegao temperaturni šok.

Posebno upozorenje odnosi se na vozače, decu i kućne ljubimce nikada ne treba ostavljati u parkiranom automobilu, čak ni na kratko, jer temperatura u vozilu veoma brzo dostiže opasne vrednosti. Takođe, preporučuje se da tokom vrelih dana obiđemo starije članove porodice i komšije i pomognemo im ukoliko im je potrebna pomoć.