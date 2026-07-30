 Bugarski princ Mirko od Panagjurišta objavio je da se verio sa doktorkom Martom Embid, koju je upoznao tokom lekarske specijalizacije u Madridu. Venčanje planiraju narednog leta u španskoj prestonici.

Spojila ih bolnica

Princ Mirko je najstariji sin bugarskog princa Kubrata i unuk Simeona II, poslednjeg bugarskog cara. Princ je rođen je u Madridu i, za razliku od mnogih evropskih plemića, odlučio je da izgradi karijeru u medicini. Diplomirao je na Univerzitetu u Navari, a specijalizaciju iz opšte i digestivne hirurgije završio je u bolnici „Clínico San Carlos“ u Madridu.

U istoj bolnici upoznao je Martu Embid, koja je specijalizirala anesteziologiju i reanimatologiju. Njihova ljubavna veza počela je 2023. godine.

 

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Mirko je nastavio porodičnu tradiciju jer je i njegov otac, princ Kubrat, ugledni hirurg koji već decenijama radi u Španiji. Princ je ranije isticao da mu je otac najveći uzor i da ga je naučio važnosti rada, porodice i prijatelja.

Venčanje će biti u Madridu

Oboje su rođeni i školovali se u Madridu, gde su se i zaljubili. Jedno od njihovih prvih zajedničkih pojavljivanja u javnosti bilo je u aprilu 2024. godine na venčanju gradonačelnika Madrida Hozea Luisa Martineza-Almeide i Tereze Urkijo.

Upravo u Madridu Mirko i Marta planiraju da sledećeg leta izgovore sudbonosno "da".

 

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Potomak poslednjeg bugarskog cara

Princ Mirko je unuk Simeona II, poslednjeg bugarskog cara koji je vladao do ukidanja monarhije 1946. godine. Posle dugogodišnjeg egzila Simeon II se vratio u Bugarsku i od 2001. do 2005. bio premijer te zemlje.

Iako bugarska kraljevska porodica više nije na vlasti, i dalje održava bliske veze sa evropskim kraljevskim kućama, a mnogi njeni članovi žive u Španiji.

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