Bugarski princ Mirko od Panagjurišta objavio je da se verio sa doktorkom Martom Embid, koju je upoznao tokom lekarske specijalizacije u Madridu. Venčanje planiraju narednog leta u španskoj prestonici.

Spojila ih bolnica

Princ Mirko je najstariji sin bugarskog princa Kubrata i unuk Simeona II, poslednjeg bugarskog cara. Princ je rođen je u Madridu i, za razliku od mnogih evropskih plemića, odlučio je da izgradi karijeru u medicini. Diplomirao je na Univerzitetu u Navari, a specijalizaciju iz opšte i digestivne hirurgije završio je u bolnici „Clínico San Carlos“ u Madridu.

U istoj bolnici upoznao je Martu Embid, koja je specijalizirala anesteziologiju i reanimatologiju. Njihova ljubavna veza počela je 2023. godine.

Mirko je nastavio porodičnu tradiciju jer je i njegov otac, princ Kubrat, ugledni hirurg koji već decenijama radi u Španiji. Princ je ranije isticao da mu je otac najveći uzor i da ga je naučio važnosti rada, porodice i prijatelja.

Venčanje će biti u Madridu

Oboje su rođeni i školovali se u Madridu, gde su se i zaljubili. Jedno od njihovih prvih zajedničkih pojavljivanja u javnosti bilo je u aprilu 2024. godine na venčanju gradonačelnika Madrida Hozea Luisa Martineza-Almeide i Tereze Urkijo.

Upravo u Madridu Mirko i Marta planiraju da sledećeg leta izgovore sudbonosno "da".

Potomak poslednjeg bugarskog cara

Princ Mirko je unuk Simeona II, poslednjeg bugarskog cara koji je vladao do ukidanja monarhije 1946. godine. Posle dugogodišnjeg egzila Simeon II se vratio u Bugarsku i od 2001. do 2005. bio premijer te zemlje.

Iako bugarska kraljevska porodica više nije na vlasti, i dalje održava bliske veze sa evropskim kraljevskim kućama, a mnogi njeni članovi žive u Španiji.

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