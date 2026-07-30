Ovan

Petak vam donosi mnogo energije i priliku da uspešno završite radnu sedmicu. Vaša inicijativa biće primećena, a jedan razgovor može otvoriti vrata novim mogućnostima. U ljubavi vas očekuje više razumevanja ako budete iskreni i strpljivi. Veče je idealno za druženje i opuštanje.

Bik

Dan je povoljan za rešavanje finansijskih pitanja i planiranje narednih koraka. Vaša upornost donosi rezultate, a moguće su i dobre vesti vezane za posao. U ljubavi vas očekuju mirni i nežni trenuci. Posvetite više vremena sebi i ljudima koji vam prijaju.

Blizanci

Petak donosi dinamičan tempo, mnogo komunikacije i zanimljivih susreta. Moguće je da ćete dobiti informaciju koja će vam koristiti u budućnosti. U ljubavi budite spontani i ne plašite se da pokažete emocije. Veče je odlično za izlazak ili druženje sa prijateljima.

Rak

Emocije su danas naglašene, ali vam upravo one pomažu da donesete prave odluke. Posvetite pažnju porodici i osobama koje vas iskreno podržavaju. U ljubavi vas očekuje više topline i bliskosti. Pronađite vreme za odmor i opuštanje.

Lav

Vaša harizma i samopouzdanje danas dolaze do punog izražaja. Moguće su pohvale ili prilika da pokažete svoje sposobnosti. U ljubavi vas očekuju romantični trenuci i prijatno iznenađenje. Iskoristite ovaj dan da zablistate.

Devica

Organizovanost i strpljenje pomoći će vam da završite sve planirane obaveze. Ne dozvolite da vas sitnice izbace iz ravnoteže. U ljubavi pokažite više nežnosti i razumevanja. Veče provedite u mirnoj i prijatnoj atmosferi.

Vaga

Petak donosi sklad u odnosima i priliku za prijatne razgovore. Vaša diplomatičnost pomoći će vam da rešite svaki nesporazum. U ljubavi vas očekuju romantika, pažnja i zajednički planovi. Dan je odličan za druženje.

Škorpija

Bićete fokusirani i odlučni da ostvarite ono što ste zamislili. Intuicija će vas voditi ka pravim odlukama. U ljubavi budite iskreni i ne dozvolite da stare sumnje pokvare lepe trenutke. Veče donosi osećaj unutrašnjeg mira.

Strelac

Pred vama je optimističan i inspirativan dan. Mogući su zanimljivi susreti, novi planovi ili kratko putovanje. U ljubavi vas očekuju spontani trenuci i mnogo pozitivne energije. Iskoristite dan za ono što vas raduje.

Jarac

Vaš trud i odgovornost danas će biti nagrađeni. Poslovne obaveze uspešno privodite kraju, a jedna dobra vest može vas dodatno motivisati. U ljubavi pokažite više emocija i odvojite vreme za partnera ili porodicu.

Vodolija

Petak vam donosi nove ideje i priliku da se istaknete svojom kreativnošću. Neočekivani razgovor može otvoriti zanimljivu mogućnost za budućnost. U ljubavi budite spontani i otvoreni za nova iskustva. Veče donosi lepo raspoloženje.

Ribe

Dan vam donosi mir, stabilnost i priliku da završite obaveze bez većeg pritiska. Intuicija će vas voditi ka dobrim odlukama, posebno kada su emocije u pitanju. U ljubavi vas očekuju nežnost, razumevanje i osećaj sigurnosti. Veče iskoristite za odmor i punjenje energije.

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