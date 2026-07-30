Na 36 stepeni mnogi imaju isto objašnjenje: kriva je klima, sunce ili nedovoljan unos vode. Međutim, ako se glavobolja javlja u predelu potiljka, a ne zahvata celu glavu, takvo objašnjenje više nije dovoljno.

Bol koji se pojavljuje baš na mestu gde se vrat spaja sa lobanjom uglavnom nije samo posledica visokih temperatura.

Najgora stvar koju možete da uradite jeste da se rashladite hladnim tušem, uzmete lek protiv bolova i nastavite sa obavezama. To ne rešava uzrok, već samo privremeno odlaže problem.

Sunčanica ili nešto ozbiljnije

Toplotni udar obično ne izaziva tako precizno lokalizovan bol. Kada se telo pregreje, glavobolja se najčešće javlja širom glave, uz simptome poput vrtoglavice, suvih usta i osećaja nestabilnosti prilikom ustajanja.

Pritisak u potiljačnom delu glave predstavlja drugačiji tip bola. Najčešće je tup i težak, sa osećajem kao da neko pritiska područje pri dnu lobanje.

Leto može imati značajan uticaj na pojavu ovakvih tegoba. Na visokim temperaturama krvni sudovi se šire, telo gubi tečnost i elektrolite putem znojenja, a zatim nagla promena temperature, poput ulaska u prostoriju u kojoj klima radi na 19 stepeni, može dodatno opteretiti organizam.

Krvni sudovi tada naglo reaguju i sužavaju se. Kod osoba koje već imaju povišen krvni pritisak, ovakve promene se često najviše osete upravo kroz bol u potiljku. Zbog toga mnogi tokom letnjih meseci prvi put registruju vrednosti pritiska koje ranije nisu očekivali.

Ovaj simptom može biti upozorenje kada treba odmah potražiti pomoć

Odmaranje u tihoj i zamračenoj prostoriji može biti prvi korak. Ako se nakon dvadesetak minuta mirovanja, tišine i postepenog unosa vode bol u potiljku ne smanjuje, već nastavlja da pulsira u ritmu srca, nije dobro ignorisati ga. Bol koji ne popušta u mirovanju može ukazivati na problem koji nije izazvan samo spoljnim uslovima.

Lekar prilikom pregleda obraća pažnju na nekoliko važnih znakova. Jedan od njih je nagli skok krvnog pritiska, odnosno iznenadno povećanje vrednosti, a ne samo blago odstupanje.

Drugi znak je ukočenost vrata, posebno ako je teško spustiti bradu ka grudima zbog jakog bola.

Treći znak su mučnina i povraćanje praćeni zamućenim vidom. Ukoliko se uz glavobolju pojavi neki od ovih simptoma, ne treba čekati da prođe samo od sebe, već je potrebno obratiti se hitnoj medicinskoj službi.

Tenziona glavobolja ili visok pritisak, kako ih razlikovati

Tenziona glavobolja najčešće nastaje zbog napetosti mišića vrata i ramena, naročito nakon dugog sedenja za računarom, nepravilnog položaja tela ili izlaganja promaji. Obično se oseća kao pritisak oko glave, poput stegnutog obruča, a može se ublažiti zagrevanjem i blagim istezanjem.

Glavobolja povezana sa visokim krvnim pritiskom uglavnom ne prolazi masažom. Često se javlja u potiljačnom delu, pojačava se pri saginjanju ili naporu i može biti izraženija ujutru. Razlika se ne može pouzdano proceniti samo po osećaju, već merenjem krvnog pritiska.

Najčešće greške koje pravimo kada se pojave bol u vratu i glavi

Jedna od najčešćih grešaka je uzimanje leka protiv bolova pre nego što se proveri krvni pritisak. Lek može privremeno ublažiti tegobu, ali ne rešava eventualno povišen pritisak, a kod nekih osoba određeni analgetici mogu dodatno uticati na njegove vrednosti.

Druga greška je naglo hlađenje glave hladnim tušem nakon dužeg boravka na suncu. Iznenadna promena temperature može izazvati reakciju krvnih sudova i kod nekih ljudi dodatno pojačati bol u potiljku.

Treća greška je nastavak aktivnosti na suncu uz nadu da će neprijatnost sama nestati. Ignorisanje simptoma može dovesti do pogoršanja stanja.

Prva pomoć kod kuće u prvih 15 minuta

Izmerite krvni pritisak pre uzimanja bilo kakvog leka i zabeležite vrednost zajedno sa vremenom merenja.

Premestite se u prozračnu, umereno rashlađenu prostoriju i izbegavajte direktan mlaz vazduha iz klima uređaja.

Postavite mlaku oblogu na zadnji deo vrata i ostavite je oko deset minuta.

Pijte vodu sobne temperature polako, u manjim gutljajima, i izbegavajte veoma hladne napitke.

Ponovo izmerite krvni pritisak nakon 15 minuta i uporedite rezultate.

Ako drugo merenje pokaže iste ili više vrednosti, obratite se lekaru i saopštite oba izmerena rezultata.

Osobe koje imaju hipertenziju, dijabetes ili probleme sa štitnom žlezdom ne bi trebalo same da procenjuju ovakve simptome. Pouzdan aparat za merenje pritiska kod kuće može biti veoma koristan za pravovremeno uočavanje promena.

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