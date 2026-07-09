Ne treba vam skupa kozmetika niti rigorozne dijete da biste izgledali i osećali se mlađe. Nauka potvrđuje da postoji jednostavna, ali moćna navika koja dokazano usporava starenje i produžava život.

Navika za dug život

Brojna istraživanja pokazuju da redovno vežbanje usporava biološko starenje, čuva zdravlje mozga, srca i mišića, i smanjuje rizik od hroničnih bolesti. Uz pravilnu ishranu, kvalitetan san i kontrolu stresa, kretanje se izdvaja kao najvažniji faktor vitalnosti. Biološka starost ne mora da prati broj svećica na torti. Umor, ukočenost i bolovi nisu nužna posledica godina, često su posledica neaktivnosti.

Zašto mišići čuvaju mladost?

Posle 30. godine gubi se 3–5% mišićne mase po deceniji, što može dovesti do sarkopenije – gubitka snage i stabilnosti. Trening snage i vežbe otpora pomažu da se taj proces uspori. Mišići utiču na metabolizam, hormonski balans, imunitet i zdravlje kostiju. Što su jači, telo je otpornije na starenje.

Vežbanje štiti srce i ćelije

Kretanje smanjuje hronične upale u organizmu, što je jedan od glavnih uzroka bolesti poput dijabetesa i hipertenzije. Istraživanja pokazuju da fizička aktivnost poboljšava rad mitohondrija (energetskih centara ćelija) i usporava skraćivanje telomera, što je povezano sa dugovečnošću.

Drugim rečima, vežbanje produžava „životni vek“ vaših ćelija.

Mozak može biti 9 godina mlađi

Redovna fizička aktivnost povezana je sa manjim rizikom od demencije i boljom koncentracijom. Aktivni ljudi mogu imati biološki mlađi mozak i do devet godina u odnosu na neaktivne vršnjake. Kod starijih osoba, vežbanje smanjuje rizik od demencije i do 35%.

Kako da ostanete aktivni?

Stručnjaci preporučuju kombinaciju:

· treninga snage (2–3 puta nedeljno)

· aerobnih aktivnosti (brza šetnja, plivanje, bicikl)

· vežbi ravnoteže i fleksibilnosti (istezanje, joga).

Ne morate provoditi sate u teretani. Tri šetnje po 10 minuta dnevno imaju isti efekat kao pola sata u kontinuitetu.

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