Ako se često budite sa natečenim licem i podočnjacima, imate i bore, a nemate para za razne tretmane za zatezanje lica, možda će vas zainteresovati korejski trik koji je postao viralan na društvenim mrežama.

Dermatolog dr Dejvid Kim, pokazao je metodu za koju mnoge žene tvrde da brzo smanjuje otečenost lica i bore i tako daje privremeni efekat zategnutije kože.

Kako izgleda korejski trik?

Dr Kim je na TikToku objavio snimak u kojem koristi obične elastične gumice. Na svakoj napravi čvor, zatim ih pažljivo postavi oko ušiju i ostavi da deluju oko 10 minuta.

Za ovaj trik za zatezanje lica koriste se čvršće gumice, poput onih koje se često koriste u domaćinstvu za zatvaranje kesa ili tegli.

Prema iskustvima korisnica, nakon nekoliko minuta lice izgleda manje otečeno, a konture vilice i obraza deluju izraženije, zbog čega mnogi ovaj postupak nazivaju i prirodnim mini liftingom.

Žene tvrde da efekat zaista postoji

Video je prikupio veliki broj pregleda i komentara žena koje su odlučile da isprobaju ovu metodu.

Neke od njihovih reakcija bile su: "Probala sam i stvarno radi", "Neverovatno koliko je lice manje natečeno", "Izgleda kao da sam uradila blagi lifting."

Ipak, bilo je i onih koje su zatražile naučno objašnjenje zbog čega ovaj trik funkcioniše, ali dermatolog za sada nije detaljnije objasnio mehanizam njegovog delovanja.

Iako su brojna iskustva korisnika pozitivna, logičan zaključak je da postavljanje gumica oko ušiju zaista smanjuje otok ili ima lifting efekat jer zategne kožu. Ali, nažalost taj efekat kratko traje.

Postoje flasteri koji se lepe u tom delu glave radi istog efekta, a koriste ih mnoge poznate dame.

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