Komarci mogu da pokvare i najlepše večeri u dvorištu ili na terasi, ali i miran san. Jedan prirodan trik privukao je posebnu pažnju u poslednju vreme. To je korišćenje taloga od kafe.

Kako talog kafe deluje protiv komaraca?

Komarci polažu jaja u stajaću vodu, gde se razvijaju larve. Upravo tu talog kafe može imati najveći efekat.

Kada se pospe u posude sa vodom ili druga mesta gde se voda zadržava u dvorištu ili na terasi, talog oslobađa prirodna jedinjenja koja mogu biti štetna za larve komaraca i otežati njihov razvoj.

Manje larvi znači i manje odraslih komaraca koji vas ujedaju.

Istraživanja pokazuju da efekat postoji

Prema rezultatima objavljenim u stručnom časopisu „International Journal of Mosquito Research“, talog kafe u vodi oslobađa alkaloide i flavonoide koji mogu biti toksični za larve komaraca.

Istraživanje je pokazalo da veća količina taloga povećava efikasnost. U pojedinim eksperimentima uginulo je više od tri četvrtine larvi izloženih većoj koncentraciji taloga.

Može li da odbije i odrasle komarce?

Pored uticaja na larve, postoje istraživanja koja ukazuju da ženke komaraca ređe polažu jaja u vodi koja sadrži ekstrakt kafe.

Neki koriste i još jedan trik, a to je spaljivanje suvog taloga kafe u metalnoj ili keramičkoj posudi. Miris koji nastaje tokom sagorevanja može odbiti komarce, mada njegova efikasnost nije potpuno potvrđena u svim situacijama.

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