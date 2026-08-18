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Kada je vreme za pregled srca? Bol u grudima nije jedini znak upozorenja

Srce šalje upozorenje.

Autor:  Vesna Vukadinović
18.08.2026.11:20
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Kada je vreme za pregled srca? Bol u grudima nije jedini znak upozorenja
Shutterstock | Photoroyalty/Shutterstock
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Redovni pregledi srca mogu spasiti život, ali mnogi ljudi ignorišu prve simptome misleći da nisu ozbiljni. Upravo to se dogodilo jednom muškarcu koji je godinama vodio računa o zdravlju, ali ipak umalo doživeo težak srčani udar.

Iako je redovno kontrolisao krvni pritisak, šećer i holesterol, imao je povećan rizik zbog porodične istorije i povišenog pritiska. Prve znakove problema primetio je tokom vežbanja: blagi bol u levoj ruci i ramenu.

Nakon dodatnih pregleda kod kardiologa otkriveno je da je jedna od glavnih arterija srca bila zapušena čak 99%. Ovo stanje često dovodi do teškog srčanog udara. Brzom reakcijom urađena je intervencija i ugrađen stent, čime je arterija ponovo otvorena. Zahvaljujući pravovremenoj dijagnozi, izbegnuta je potencijalno fatalna posledica.

Ne postoji univerzalni pregled koji odgovara svima. Najvažnije je razgovarati sa lekarom o simptomima, načinu života i porodičnoj istoriji, kako bi se odabrale odgovarajuće dijagnostičke metode.

Najvažniji pregledi srca

EKG (elektrokardiogram) - Osnovni pregled koji prati rad srca i otkriva poremećaje ritma.

Ultrazvuk srca - Pokazuje strukturu srca, rad mišića i zalistaka.

Test opterećenja - Procena rada srca tokom fizičke aktivnosti.

Koronarna angiografija - Detaljan pregled krvnih sudova srca koji može otkriti suženja i zapušenja.

CT skener srca - Koristi se za otkrivanje naslaga u arterijama i procenu rizika od infarkta.

Magnetna rezonanca srca - Daje precizan uvid u stanje srčanog mišića i eventualna oštećenja.

Rendgen grudnog koša - Pomaže u proceni veličine srca i stanja pluća.

Kada treba da se javite kardiologu?

Obavezno se obratite lekaru ako imate:

  • bol ili pritisak u grudima
  • bol koji se širi u ruku, vrat ili vilicu
  • kratak dah
  • ubrzan ili nepravilan rad srca
  • vrtoglavicu ili nesvesticu
  • visok pritisak ili holesterol
  • dijabetes
  • porodičnu istoriju srčanih bolesti.

Problemi sa srcem često ne daju jasne simptome dok ne postanu ozbiljni. Zato je važno reagovati na vreme i ne ignorisati ni blage znakove upozorenja, prenosi „Njuzvik“. Pravovremeni pregledi mogu sprečiti loše posledice.

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Srčani udar Kardiolog infarkt bol u grudima alo najzena

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