Kada je vreme za pregled srca? Bol u grudima nije jedini znak upozorenja

Redovni pregledi srca mogu spasiti život, ali mnogi ljudi ignorišu prve simptome misleći da nisu ozbiljni. Upravo to se dogodilo jednom muškarcu koji je godinama vodio računa o zdravlju, ali ipak umalo doživeo težak srčani udar.
Iako je redovno kontrolisao krvni pritisak, šećer i holesterol, imao je povećan rizik zbog porodične istorije i povišenog pritiska. Prve znakove problema primetio je tokom vežbanja: blagi bol u levoj ruci i ramenu.
Nakon dodatnih pregleda kod kardiologa otkriveno je da je jedna od glavnih arterija srca bila zapušena čak 99%. Ovo stanje često dovodi do teškog srčanog udara. Brzom reakcijom urađena je intervencija i ugrađen stent, čime je arterija ponovo otvorena. Zahvaljujući pravovremenoj dijagnozi, izbegnuta je potencijalno fatalna posledica.
Ne postoji univerzalni pregled koji odgovara svima. Najvažnije je razgovarati sa lekarom o simptomima, načinu života i porodičnoj istoriji, kako bi se odabrale odgovarajuće dijagnostičke metode.
Najvažniji pregledi srca
EKG (elektrokardiogram) - Osnovni pregled koji prati rad srca i otkriva poremećaje ritma.
Ultrazvuk srca - Pokazuje strukturu srca, rad mišića i zalistaka.
Test opterećenja - Procena rada srca tokom fizičke aktivnosti.
Koronarna angiografija - Detaljan pregled krvnih sudova srca koji može otkriti suženja i zapušenja.
CT skener srca - Koristi se za otkrivanje naslaga u arterijama i procenu rizika od infarkta.
Magnetna rezonanca srca - Daje precizan uvid u stanje srčanog mišića i eventualna oštećenja.
Rendgen grudnog koša - Pomaže u proceni veličine srca i stanja pluća.
Kada treba da se javite kardiologu?
Obavezno se obratite lekaru ako imate:
- bol ili pritisak u grudima
- bol koji se širi u ruku, vrat ili vilicu
- kratak dah
- ubrzan ili nepravilan rad srca
- vrtoglavicu ili nesvesticu
- visok pritisak ili holesterol
- dijabetes
- porodičnu istoriju srčanih bolesti.
Problemi sa srcem često ne daju jasne simptome dok ne postanu ozbiljni. Zato je važno reagovati na vreme i ne ignorisati ni blage znakove upozorenja, prenosi „Njuzvik“. Pravovremeni pregledi mogu sprečiti loše posledice.
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