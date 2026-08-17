Jaja su jedan od najpopularnijih izbora za doručak i večeru, ali pitanje da li su dobra za zdravlje jetre nije tako jednostavno. Bogata su proteinima i holinom, nutrijentom koji ima važnu ulogu u funkciji jetre, ali istovremeno sadrže i dosta holesterola.

Zato se često postavlja pitanje: da li svakodnevno konzumiranje jaja štiti jetru ili može doprineti problemima, poput masne jetre?

Hepatologom dr Robert Braun objašnjava šta se događa u organizmu nakon konzumiranja jaja i zašto odgovor zavisi od celokupne ishrane i zdravstvenog stanja.

Da li su jaja dobra za jetru?

Prema dr Braunu, jaja mogu imati svoje mesto u zdravoj ishrani. Njihov visok sadržaj proteina može doprineti dužem osećaju sitosti i pomoći da kasnije tokom dana ne preteramo sa hranom. Jaja su takođe bogata holinom, nutrijentom koji je važan za zdravlje jetre.

Međutim, postoji i druga strana priče, a to je holesterol. Jaja ga sadrže u značajnoj količini, pa osobe koje već imaju povišen holesterol možda treba da ih jedu umerenije.

Šta se događa jetri kada jedete jaja?

Naučna istraživanja o ovoj temi nisu potpuno saglasna. Jedna studija povezala je češću konzumaciju jaja sa većim rizikom od metabolički povezane masne bolesti jetre (MASLD), dok druga, obimnija studija nije pronašla takvu vezu i ukazala je na potencijalno zaštitnu ulogu holina.

Zato stručnjak naglašava da jedna namirnica ne određuje zdravlje jetre. Mnogo je važnije kako izgleda celokupna ishrana, kao i kakvo je metaboličko zdravlje osobe.

Ako ste zdravi i nemate problem sa povišenim holesterolom, jedno ili dva jaja dnevno verovatno nisu razlog za zabrinutost. Kod osoba sa visokim holesterolom preporučuje se više umerenosti.

Šta je najbolje jesti za doručak?

Ako želite da sačuvate zdravlje jetre, stručnjaci savetuju da ograničite slatka peciva, beli hleb, slatka pića, kobasice i slaninu. Posebno treba paziti na prevelik unos šećera i zasićenih masti, koji mogu doprineti nakupljanju masti u jetri.

Bolji izbor su grčki jogurt, orašasti plodovi, semenke, biljni izvori proteina i integralni hleb. Kao dobar dodatak doručku izdvaja se i avokado, zahvaljujući vlaknima koja mogu pomoći u održavanju stabilnijeg nivoa šećera u krvi, savetuje doktor za magazin „Parade“.

Kafa i čaj takođe mogu biti dobar izbor, jer sadrže polifenole, dok se voćni sok ne preporučuje kao zamena za celo voće zbog većeg unosa fruktoze bez vlakana.

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