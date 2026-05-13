Demencija je jedno od stanja za koje medicina i dalje nema potpuno efikasan lek, a stručnjaci upozoravaju da broj obolelih širom sveta stalno raste.

Ipak, naučnici ističu da promene životnih navika mogu značajno smanjiti rizik od razvoja bolesti, a najnovija istraživanja pokazuju da bi jedna jednostavna aktivnost mogla imati ogroman efekat. To je hodanje.

Neurolozi već godinama savetuju zdravu ishranu, fizičku aktivnost i održavanje društvenih kontakata kako bi se očuvalo zdravlje mozga. Upravo se redovno kretanje smatra jednim od najefikasnijih načina za zaštitu kognitivnih funkcija.

10.000 koraka dnevno za duplo manji rizik

Prema istraživanju objavljenom u časopisu JAMA, u kojem je učestvovalo više od 78.000 ljudi, osobe koje su dnevno pravile oko 9.800 koraka imale su čak 51 odsto manji rizik od razvoja demencije.

Čak i ljudi koji su pravili oko 3.800 koraka dnevno imali su 25 odsto manji rizik u poređenju sa onima koji su se najmanje kretali.

Stručnjaci objašnjavaju da hodanje poboljšava cirkulaciju krvi u mozgu, posebno u delu zaduženom za pamćenje, koji je najviše pogođen Alchajmerovom bolešću.

Brzina hoda može otkriti prve znake problema

Lekari upozoravaju da nije važan samo broj koraka, već i brzina hodanja. Usporavanje hoda može biti jedan od ranih znakova kognitivnog pada, čak nekoliko godina pre nego što se pojave prvi simptomi demencije.

Ako primetite da hodate sporije nego ranije, gubite ravnotežu ili vam je potrebno pridržavanje tokom kretanja, stručnjaci savetuju da obratite pažnju na te promene.

Nikad nije kasno da počnete

Dobra vest je da čak i ljudi koji su godinama vodili sedentaran način života mogu poboljšati zdravlje mozga uvođenjem svakodnevnog hodanja.

Stručnjaci preporučuju da početnici krenu sa najmanje 2.500 koraka dnevno, a zatim postepeno povećavaju broj koraka iz nedelje u nedelju.

Čak i desetak minuta hodanja dnevno može doneti velike koristi za mozak, raspoloženje i opšte zdravlje organizma.

