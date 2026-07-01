Kada smo gladni nismo sasvim svoji, tako barem kaže ona reklama. Isti je slučaj i sa nedostatkom sna i umorom. Uprkos njegovoj važnosti za lepotu i zdravlje, mnogima ne dolazi lako.

Stručnjaci upozoravaju da hronična neispavanost narušava hormone, slabi imunitet i ubrzava starenje, ali i ozbiljno ugrožava mentalno zdravlje. Kako biste se konačno izborili sa nesanicom, istražili smo ključne savete za postizanje kvalitetnijeg odmora.

U nastavku otkrijte preporuke koje će vam pomoći da pronađete rutinu za miran san.

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