Sara Barelis ne namerava da dodeli autorska prava Andersonu Kuperu nakon što je napisala pesmu inspirisanu njegovim razgovorom sa Stivenom Kolberom.

Sara je u intervjuu objavljenom u magazinu Rolling Stone u utorak, 30. juna govorila o svom novom singlu „Home“, za koji u šali tvrdi da je „100 odsto“ plagiran.

„Ja sam u fazonu: ‘Neću ti dati autorska prava. Imaš dovoljno novca, Andersone Kuperu’“, našalila se pevačica (46).

Sara je u martu prvi put izvela pesmu „Home“ tokom gostovanja u podkastu ,,All There Is with Anderson Cooper", gde je voditelju (59), rekla da je njegov intervju sa Stivenom Kolberom (62), poslužio kao inspiracija.

„Imao je taj neverovatan razgovor sa Stivenom Kolberom. To su dva muškarca koje zaista volim, i njihova nežnost jedno prema drugom i prema sopstvenim gubicima bila je veoma dirljiva za mene“, rekla je.

Nastavila je: „Stiven je izgubio oca i dva brata u avionskoj nesreći kada je imao 10 godina. On govori o tome da mu je otac imao 53 godine i koliko mu je bio snažan dan kada je on sam postao stariji nego što je njegov otac ikada bio.“

Osvrćući se na tu priču, Sara je rekla da je tema pesme postala „centralni deo albuma“.

„Mi možemo i moramo da idemo svuda unutar sebe i da to delimo jedni sa drugima kako bismo se ponovo vratili kući. ‘Home’ je o povezanosti, o prepoznavanju, o katarzi. Moramo samo da budemo dovoljno hrabri da uđemo u mračne kutke kako bismo pronašli svetlost“, rekla je.

Emocije

Dok je Sara pevala pesmu za Kupera u podkastu, čime ga je ganula do suza, rekla je da ju je zasebno poslala i Kolberu, koji je bio iznenađen.

„Rekli su mi: ‘Ne mogu da verujem da si napisala pesmu o tome. Napisala si pesmu.’ To je bio isti osećaj koji sam imala kada sam gledala kako Mia Majkls koreografiše ples na pesmu ‘Gravity’ u emisiji 'So You Think You Can Dance'“, rekla je.

Epizoda podkasta u kojoj su gostovali Kuper i Kolber emitovana je 2022. godine, a njih dvojica su tada govorili o sopstvenim iskustvima tuge i gubitka. Sara je u tom periodu i sama prolazila kroz gubitke u svom životu, te je napisala pesmu „Home“ kako bi obradila ta osećanja.

Pesma „Home“ će se pojaviti na njenom predstojećem albumu ,,Good Grief", koji izlazi 28. avgusta.

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