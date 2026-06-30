Nema veće muke u kuhinji nego kada krenete da spremate ručak, a sve počne da se lepi za tiganj.
Jaje se raspadne, meso zagori, palačinke pucaju, a nervoza raste iz minuta u minut.
Većina odmah pomisli da je tiganj za bacanje i da bez novog nema pomoći.
Ali naše bake nisu tako lako odustajale.
One su imale jednostavan trik koji je često vraćao tiganju „život“ i činio da hrana ponovo klizi bez lepljenja.
Sve počinje od dobrog pranja. Tiganj mora da bude potpuno čist, bez masnoće i ostataka hrane. Posle toga ga treba dobro osušiti, jer vlaga samo pravi problem.
Onda dolazi ono glavno.
Sipa se sasvim malo ulja, tek toliko da prekrije površinu u tankom sloju. Nema potrebe da ga bude puno, dovoljno je samo da lepo obloži dno.
Kad se tiganj stavi na ringlu i dobro zagreje, ulje pravi tanak zaštitni sloj koji pomaže da se hrana manje lepi.
Posle minut-dva, kada se sve lepo zagreje, tiganj se skloni sa šporeta, ostavi da se ohladi i prebriše čistom krpom.
I to je cela mudrost.
Ovaj stari trik posebno dobro radi kod tučenih i čeličnih tiganja, a mnoge domaćice i danas se kunu u njega.
Naravno, ako je premaz potpuno uništen, izgreban ili se ljušti, tu više nema pomoći.
Ali u većini slučajeva problem nije u tiganjeu, nego u načinu na koji ga koristimo.
Naše bake su dobro znale još jednu stvar: prazan tiganj ne treba pregrevati, vreo tiganj ne ide pod hladnu vodu i grube žice nisu prijatelj nijednom posuđu.
Zato im je posuđe trajalo godinama.
Nekad stvarno nije problem u stvarima koje imamo, već u tome što smo zaboravili stare, proverene trikove.
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