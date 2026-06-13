Alarm u 7 ujutru, barem desetak notifikacija sa društvenih mreža cvili na putu do posla dok proveravate mejlove, a tek što ste seli i uspeli da pronađete koncentraciju, neko vas zove. Dan je tek počeo, a vaš um je već rastegnut poput žvake. I tako danima i nedeljama.
Mozak žudi za odmorom i, iako ste i sami svesni koliko mu je on potreban, ne znate kako biste taj odmor ugurali u raspored. Dan ide dalje, nastojite da držite korak s ritmom koji ne staje i zatičete se kako su vam oči nesvesno uprte u oblake koji se, naizgled, sudaraju jedni s drugima u daljini.
Hteli vi to ili ne, mozak traži priliku da se odmori i obnovi energiju. Vaš um će ponekad, čini se, sam pronaći svoj idealan odmor, čak i kada mu ga vi ne pružite ciljano. To zurenje u oblake nije gubljenje vremena. Ova aktivnost naziva se blaga fascinacija i jedna je od najboljih metoda za vraćanje fokusa i aktiviranje kreativnosti
Šta je uopšte „blaga fascinacija“?
Koncept blage fascinacije potiče iz Teorije obnove pažnje, koju su razvili psiholozi Rejčel i Stiven Kaplan. Oni su otkrili da naš mozak koristi dve vrste pažnje:
- Usmerenu pažnju: Ona nam je potrebna za rad, rešavanje problema, vožnju ili čitanje. Ova pažnja zahteva napor, brzo se troši i, kada preteramo, ulazimo u stanje mentalnog umora i sagorevanja.
- Spontanu pažnju: Ona se aktivira kada nas nešto privuče bez našeg svesnog truda.
Blaga fascinacija je upravo potonji tip pažnje. Ona je stanje u kojem je naša pažnja blago privučena nečim u okolini što je estetski prijatno, sporo se menja i ne traži nikakvu mentalnu obradu. Za razliku od „oštre fascinacije” (poput gledanja napetog trilera ili igranja videoigara, kada nam je mozak i dalje maksimalno aktivan), blaga fascinacija drži naš um tek toliko zauzetim da ne upadnemo u vrtlog briga, ali dovoljno slobodnim da se odmara.
Kako deluje i zašto je dobra za nas?
Kada praktikujemo blagu fascinaciju, u našem umu događa se nekoliko ključnih stvari koje pomažu da se fokus resetuje i stvori prostor za kreativnost:
- Resetuje mozak: Daje preko potreban predah preopterećenom prefrontalnom korteksu (delu mozga zaduženom za odluke i fokus).
- Podstiče „Default Mode Network” (DMN): To je mreža u mozgu koja se aktivira kada se odmaramo. Upravo u tom stanju naš mozak povezuje naizgled nepovezane informacije, iz čega nastaju najbolje kreativne ideje i rešenja za probleme koji su nas mučili.
- Smanjuje nivo stresa: Usporava otkucaje srca i smanjuje nivo kortizola, vraćajući nas u stanje unutrašnjeg mira bez osećaja krivice da „ništa ne radimo”.
Kako praktikovati blagu fascinaciju?
Najbolja stvar kod blage fascinacije jeste to što ne zahteva posebne pripreme niti sate slobodnog vremena. Možete je praktikovati bilo gde i bilo kada, naročito kada osećate zamor, slova pred vašim očima beže, a svaki pokušaj koncentracije završi s telefonom u rukama
Resetovanje fokusa u prirodi
Ponekad je dobro setiti se da je prvi korak promene fizički se pomeriti iz prostora u kojem često osećate nervozu, stres ili manjak fokusa. Priroda je najbolji generator blage fascinacije jer je prepuna vizuelnih izvora blage fascinacije koji smiruju mozak. Izađite iz svog prostora nervoze, ali i iz svoje glave i isprobajte sledeće:
- Praćenje makrosveta: Čučnite i nekoliko minuta posmatrajte mrave kako nose hranu ili bubamaru koja se penje uz vlat trave. Taj mikrosvet ima svoj ritam koji će vas potpuno izbaciti iz vaših ubrzanih misli.
- Slušanje „zelenog šuma”: Sedite ispod drveta, zatvorite oči i pokušajte da razlikujete zvuk vetra u krošnji hrasta od onog u krošnji bora.
- Lov na teksture nogama: Hodajte bosi po travi, pesku ili glatkom kamenju na plaži, fokusirajući se isključivo na osećaj pod stopalima.
- Hvatanje zlatnog sata: Izađite napolje samo da biste gledali kako sunce zalazi i kako se boje na nebu menjaju iz minuta u minut.
Resetovanje fokusa u domu
Ako ne možete da izađete napolje, možete stvoriti uslove za blagu fascinaciju unutar doma. Ipak, i u ovoj opciji dobro je promeniti položaj tela i prostoriju. Ključno je samo da u tim trenucima ekrani ostanu ugašeni.
- Posmatranje topljenja leda ili pretakanja tečnosti: Skuvajte čaj i posmatrajte kako se boja širi kroz vruću vodu ili gledajte kako se kocka leda polako topi u čaši.
- Taktilno opuštanje s peskom: Nabavite kinetički pesak i pustite prste da se igraju, bez ikakvog cilja da oblikujete bilo šta smisleno.
- Gledanje kroz prozor: Sedite uz prozor dok pada kiša ili sneg. Nemojte razmišljati o vremenu, već posmatrajte fiziku padanja, kako se pahulje vrte ili kako se kapljice spajaju na staklu.
- Bojenje bez cilja: Korišćenje bojanki za odrasle ili opušteno šaranje olovkom po papiru, bez ikakvog skiciranja konkretnog oblika, opustiće vas i aktivno pokrenuti vašu kreativnost.
- Briga o biljkama: Zalivanje sobnog bilja, uklanjanje osušenih listova ili brisanje prašine s listova biljke, sporo, polako i lagano, bez žurbe, može poslužiti kao idealna usporena pauza.
Sledeći put kada uhvatite sebe kako „lutate pogledom” u prazno ili zurite u krošnju drveta kroz prozor kancelarije, nemojte se prepustiti osećaju griže savesti. Vaš mozak upravo u tom trenutku radi vrhunski posao: uzima mikro-godišnji odmor kako bi vas spasao od pregorevanja. Umesto da se opirete lutanju, prepustite mu se. Vaš mozak zna šta radi, prenosi Vogue.
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