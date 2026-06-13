Alarm u 7 ujutru, barem desetak notifikacija sa društvenih mreža cvili na putu do posla dok proveravate mejlove, a tek što ste seli i uspeli da pronađete koncentraciju, neko vas zove. Dan je tek počeo, a vaš um je već rastegnut poput žvake. I tako danima i nedeljama.

Mozak žudi za odmorom i, iako ste i sami svesni koliko mu je on potreban, ne znate kako biste taj odmor ugurali u raspored. Dan ide dalje, nastojite da držite korak s ritmom koji ne staje i zatičete se kako su vam oči nesvesno uprte u oblake koji se, naizgled, sudaraju jedni s drugima u daljini.

Hteli vi to ili ne, mozak traži priliku da se odmori i obnovi energiju. Vaš um će ponekad, čini se, sam pronaći svoj idealan odmor, čak i kada mu ga vi ne pružite ciljano. To zurenje u oblake nije gubljenje vremena. Ova aktivnost naziva se blaga fascinacija i jedna je od najboljih metoda za vraćanje fokusa i aktiviranje kreativnosti

Šta je uopšte „blaga fascinacija“?

Koncept blage fascinacije potiče iz Teorije obnove pažnje, koju su razvili psiholozi Rejčel i Stiven Kaplan. Oni su otkrili da naš mozak koristi dve vrste pažnje:

Usmerenu pažnju: Ona nam je potrebna za rad, rešavanje problema, vožnju ili čitanje. Ova pažnja zahteva napor, brzo se troši i, kada preteramo, ulazimo u stanje mentalnog umora i sagorevanja.





Ona nam je potrebna za rad, rešavanje problema, vožnju ili čitanje. Ova pažnja zahteva napor, brzo se troši i, kada preteramo, ulazimo u stanje mentalnog umora i sagorevanja. Spontanu pažnju: Ona se aktivira kada nas nešto privuče bez našeg svesnog truda.

Blaga fascinacija je upravo potonji tip pažnje. Ona je stanje u kojem je naša pažnja blago privučena nečim u okolini što je estetski prijatno, sporo se menja i ne traži nikakvu mentalnu obradu. Za razliku od „oštre fascinacije” (poput gledanja napetog trilera ili igranja videoigara, kada nam je mozak i dalje maksimalno aktivan), blaga fascinacija drži naš um tek toliko zauzetim da ne upadnemo u vrtlog briga, ali dovoljno slobodnim da se odmara.

Kako deluje i zašto je dobra za nas?

Kada praktikujemo blagu fascinaciju, u našem umu događa se nekoliko ključnih stvari koje pomažu da se fokus resetuje i stvori prostor za kreativnost:

Resetuje mozak: Daje preko potreban predah preopterećenom prefrontalnom korteksu (delu mozga zaduženom za odluke i fokus).





Daje preko potreban predah preopterećenom prefrontalnom korteksu (delu mozga zaduženom za odluke i fokus). Podstiče „Default Mode Network” (DMN): To je mreža u mozgu koja se aktivira kada se odmaramo. Upravo u tom stanju naš mozak povezuje naizgled nepovezane informacije, iz čega nastaju najbolje kreativne ideje i rešenja za probleme koji su nas mučili.





To je mreža u mozgu koja se aktivira kada se odmaramo. Upravo u tom stanju naš mozak povezuje naizgled nepovezane informacije, iz čega nastaju najbolje kreativne ideje i rešenja za probleme koji su nas mučili. Smanjuje nivo stresa: Usporava otkucaje srca i smanjuje nivo kortizola, vraćajući nas u stanje unutrašnjeg mira bez osećaja krivice da „ništa ne radimo”.

Kako praktikovati blagu fascinaciju?

Najbolja stvar kod blage fascinacije jeste to što ne zahteva posebne pripreme niti sate slobodnog vremena. Možete je praktikovati bilo gde i bilo kada, naročito kada osećate zamor, slova pred vašim očima beže, a svaki pokušaj koncentracije završi s telefonom u rukama