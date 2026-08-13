Stručnjaci ističu da veće grabežljive vrste, poput tune i sabljarke, mogu sadržati više žive jer se taj teški metal vremenom nakuplja u njihovom organizmu. Zbog toga se trudnicama, dojiljama i maloj deci preporučuje ograničavanje njihove konzumaciju.
Sigurniji izbor često su manje vrste ribe poput sardine, skuše, haringe i papaline. Budući da se nalaze niže u lancu ishrane, po pravilu sadrže manje količine teških metala.
Obratite pažnju na svežinu
Svežina ribe jednako je važna kao i njezn kvalitet. Ako se ne čuva na odgovarajućoj temperaturi, može doći do povećanja nivoa histamina, spoja koji kod osetljivih osoba može izazvati simptome nalik alergijskoj reakciji.
Ribu kupujte isključivo u prodavnicama i ribarnicama u kojima se čuva u rashladnim vitrinama. Nakon dolaska kući što pre je stavite u frižider ili zamrzivač, zavisno od toga kada je planirate pripremiti.
Zamrznutu ribu odmrzavajte u frižideru, a jednom odmrznutu nemojte ponovno zamrzavati jer se time povećava rizik od razvoja bakterija i kvarenja namirnice.
Birajte zdraviji način pripreme
Način pripreme može znatno uticati na nutritivnu vrednost ribe. Kuvanje, priprema na pari, dinstanje ili pečenje u rerni smatraju se zdravijim izborom od prženja i dimljenja, koji mogu dovesti do stvaranja spojeva povezanih s povećanim zdravstvenim rizicima.
Kod slatkovodne ribe preporučuje se ukloniti iznutrice pre toplotne obrade, dok se kod masnijih vrsta savetuje uklanjanje kože i viška masnog tkiva jer se upravo u njima mogu zadržavati određene štetne materije iz okoline.
Proverite deklaraciju
Prilikom kupovine obavezno pročitajte deklaraciju. Obratite pažnju na poreklo ribe, rok trajanja, uslove skladištenja te podatak da li je proizvod svež ili je prethodno bio zamrznut.
Pažljiv odabir i pravilna priprema pomoći će vam da sačuvate nutritivnu vrednost ribe, a istovremeno smanjite rizik od unosa neželjenih materija.
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