Stručnjaci ističu da veće grabežljive vrste, poput tune i sabljarke, mogu sadržati više žive jer se taj teški metal vremenom nakuplja u njihovom organizmu. Zbog toga se trudnicama, dojiljama i maloj deci preporučuje ograničavanje njihove konzumaciju.

Sigurniji izbor često su manje vrste ribe poput sardine, skuše, haringe i papaline. Budući da se nalaze niže u lancu ishrane, po pravilu sadrže manje količine teških metala.

Obratite pažnju na svežinu

Svežina ribe jednako je važna kao i njezn kvalitet. Ako se ne čuva na odgovarajućoj temperaturi, može doći do povećanja nivoa histamina, spoja koji kod osetljivih osoba može izazvati simptome nalik alergijskoj reakciji.

Ribu kupujte isključivo u prodavnicama i ribarnicama u kojima se čuva u rashladnim vitrinama. Nakon dolaska kući što pre je stavite u frižider ili zamrzivač, zavisno od toga kada je planirate pripremiti.