Džordž i Amal Kluni svoju porodicu drže u privatnosti, stoga su, kada su se pojavili na dobrotvornoj večeri u društvu svoje dece, privukli pažnju. Legendarni glumac i slavna pravnica su na predivnom jezeru Komo, gde inače imaju rezidenciju, organizovali dobrotvorno veče kako bi podržali svoju fondaciju za pravdu, Clooney Foundation for Justice.

U redak porodični izlazak u javnost par je poveo osmogodišnje blizance Elu i Aleksandera, a večera se održala u kultnoj vili Pasalakva. Porodica je stigla do vile brodom, gde su ih snimile kamere.

Holivudski zavodnik je za večeru izabrao klasičan stil, noseći svetlosivo odelo i belu košulju s otvorenom kragnom. Amal je zato još jednom pokazala zašto se smatra jednom od najelegantnijih žena u Holivudu. Advokatica za ljudska prava nepogrešivog stila odlučila se za elegantnu crnu midi haljinu s bretelama i šarenim cvetnim vezom preko struka.

Ovaj bezvremenski komad je uparila s predimenzioniranim sunčanim naočarima, upečatljivim minđušama i bordo torbicom. Bosa je silazila s broda na obalu, a svoju dugu kosu je pustila u voluminozne talase. Njihova ćerka Ela nosila je svetlucavu zlatnu haljinu, dok je Aleksander, u skladu sa svojim ocem, obukao svetli sako i prugastu košulju.

Par decu uvek štiti od kamera i javnosti. Amal je ranije govorila kako im je važno da obezbede normalno okruženje, uprkos tome što su deo slavne porodice. Lica dece su i na sada objavljenim fotografijama ostala zamagljena kako bi se sačuvala njihova privatnost.

Par je osnovao fondaciju 2016. godine, a ona ima za cilj da pruži besplatnu pravnu pomoć i podržava inicijative za ljudska prava u više od 40 zemalja kroz programe usmerene na odbranu slobode govora, zaštitu žena i sprovođenje pravednih suđenja.

Video: