Megan Markl ponovo je postala viralna nakon što se na društvenim mrežama proširio video u kojem ju je holivudska legenda Dejvid Foster "ignorisao" na crvenom tepihu.

Vojvotkinja od Saseksa i princ Hari zajedno su prisustvovali svečanoj večeri povodom 40. godišnjice Fondacije Dejvida Fostera u Viktoriji u Kanadi. Iako je večera bila prošlog petka, ove nedelje je procurio video koji je zaokupio pažnju korisnika društvenih mreža.

Na snimku se vidi kako Hari i Megan poziraju pred fotografima nasmejani, kada im prilazi višestruki dobitnik Gremija. Par ga je pozdravio, Markl mu je veselo pružila ruku, ali on je samo prošao direktno pored nje, uputivši osmeh Hariju. Fostera je pratila supruga Katarin Mekfi, pa je ona ubrzo stala pored Megan.

Parovi su potom zajedno pozirali za fotografiju s Megan i Katarin u sredini, a dvojica muškaraca stajali su sa spoljašnje strane. Dok se četvorka smešila kamerama, Hari i Foster kratko su razmenili nekoliko reči i nasmejali se, ali Foster je očigledno svoje reči uputio samo Hariju.

"Napetost na crvenom tepihu! Megan Markl javno je omalovažavao voditelj Dejvid Foster. Pogledajte kako odbija da je pozdravi i ignoriše njenu pruženu ruku. Au", napisala je korisnica koja je izvorno podelila video na X-u.

"Potpuno ju je zanemario, ali je doživeo Harija", "Ovo je bilo taaako očigledno", "Nije ni bilo kontakta očima", pisali su korisnici u komentarima, dok se drugi nisu složili: "Šta nije u redu s ovim, tako je ljubazna što daje prostor za slikanje, gde je tu uvreda?", "Pružila je ruku da ga provede na mesto za fotkanje, živite u svetu mašte punom ljubomore i mržnje...", "Prestanite, nije ni krenula da mu pruži ruku".

Hari i Markl godinama su prijatelji s Fosterom i Mekfi, a Foster je pomogao kraljevskom paru kada su se selili iz Britanije da dobiju pristup višemilionskom kanadskom imanju nakon odricanja svojih titula.

Nakon što je snimak postao viralan, legendarni producent javio se za magazin People kako bi demantovao bilo kakvo loše ponašanje prema vojvotkinji.

"Kao domaćin događaja Fondacije Dejvid Foster i prijatelji, već sam pozdravio naše prijatelje, vojvodu i vojvotkinju, na ulazu 10 minuta pre susreta na crvenom tepihu. Oboje su, ljubazno i nesebično, posvetili svoje vreme i otišli dalje od toga da se povežu sa svima. Hari i Megan su mi dragi prijatelji. Svako ko je gledao može videti da nije bilo neprijatnog trenutka, a zasigurno ni odbacivanja. Tužno je što su određeni mediji odlučili da pokvare susret na crvenom tepihu radi klikbejta. Jednostavno ‘pozicioniranje‘ kako bi dobili najbolju fotografiju pretvorili su u bolnu laž", poručio je.

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