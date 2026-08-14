Megan Trejnor je otkrila neodoljiv način na koji olakšava separacionu anksioznost svog sina.
Pevačica (32) ima troje dece sa 34-godišnjim glumcem Darilom Sabarom: sinove Rajlija (5) i Berija Brusa (3), kao i šestomesečnu ćerku Majki Mun.
Trejnorova je u nedavnom video-snimku na Instagramu otkrila da njihov najstariji sin Rajli doživljava „separacionu anksioznost“ i da u poslednje vreme dodatno čvrsto grli svoje plišane igračke.
„Moj slatki petogodišnji dečak ima separacionu anksioznost, pa je počeo da koristi svoje plišane igračke, svoju Štrumpfetu, i govorio bi: ’Ovo je mama, ovo je mama’, a ja sam pomislila: ’Napraviću mamu, napraviću plišanu igračku koja izgleda kao mama’“, rekla je ona u snimku objavljenom u četvrtak, 13. avgusta.
„Stvar je u tome što jesam, i on je obožava. Ljubi je, grli je“, dodala je Trejnorova.
Igračka
Pevačica je zatim otkrila plišanu igračku koja liči na nju i čak ima slične osobine — uključujući naočare, njenu kratku plavu kosu i upečatljivo poznat osmeh.
Rajli je upitao: „Šta radiš?“, na šta je Trejnorova odgovorila: „Pokazujem tvoju lutku mamu. Jao, baš je voliš?“
Zatim su njih dvoje podelili sladak trenutak kada je Trejnorova rekla: „Mnogo te volim“, na šta je on odgovorio: „I ja tebe!“
Majka troje dece je potom upitala Rajlija da li misli da lutka izgleda baš kao ona, a on je odgovorio: „Aha.“
Trejnorova se našalila da lutka čak ima i njenu „tanku kosu“ dok je pokazivala njene retke pramene. „Nekako i liči na mene, brate“, dodala je.
„Stvarno liči na tebe“, prokomentarisao je jedan obožavalac, dok je drugi napisao: „Ovo nam treba kao 'merch' .“ Treći je dodao: „Ako vi niste najslađa porodica, haha...“
Trudnoća i porođaj
Trejnorova i Sabara dočekali su Rajlija 8. februara 2021. godine, šest dana pre termina koji je bio na Dan zaljubljenih.
O svojoj trudnoći prethodno je pisala u svojoj knjizi iz 2023. godine, ,,Dear Future Mama", gde je otvoreno govorila o svojim iskustvima sa krvnim ugrušcima, ispucalim bradavicama i gestacijskim dijabetesom.
Osvrćući se na to kako je izgledalo iskustvo trudnoće tokom pandemije kovida 19, Trejnorova je rekla: „Nijedna moja prijateljica nije bila trudna. Bila sam sama, tako uplašena.“
Mala radost
Prethodno je izjavila za časopis People da obožava to što Rajli sada, kada je stariji, može da izrazi svoju ljubav prema njoj.
„Konačno zna ko sam i dotrčava da me zagrli. On je kao moja mala koala. Samo me tako čvrsto stisne, a ja pomislim: ’O moj Bože, zna ko sam i voli me’“, rekla je kada je Rajli imao 20 meseci.
Bonus video:
Komentari (0)