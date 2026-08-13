Poslednjih godina, ljubitelji zdravog života postali su opsednuti dodavanjem proteina u prahu u sve što jedu — smutije, peciva, jogurt, kafu, pa čak i gvakamole sos. Ali, da li je bezbedno jesti protein u prahu svaki dan? I da li vam je uopšte potreban?

Odgovor je prilično slojevit, uprkos širokoj upotrebi ovog dodatka ishrani. Štaviše, nisu svi proteini u prahu jednaki, pa je potreban oprezan i promišljen pristup. Kako bismo saznali više, zamolili smo stručnjake za ishranu da nam objasne brige koje prate proteine u prahu i da li se mogu uzimati svakodnevno. Oni takođe deli savete kako pronaći bezbedan i visokokvalitetan protein u prahu prilikom kupovine.

Šta je protein u prahu?

Protein u prahu je dodatak ishrani u obliku praha napravljen od proteina. Protein može poticati iz životinjskih izvora, poput surutke, ili biljnih, poput soje ili graška.

U zavisnosti od proizvoda, prah takođe može sadržati zaslađivače, arome i druge aditive.

Ko bi trebalo da koristi protein u prahu?

Suprotno popularnom verovanju, ne mora svako da konzumira protein u prahu, bilo svakodnevno ili uopšteno.

„Većina Amerikanaca zadovoljava dnevne potrebe za proteinima”, objašnjava Džejmi Gno, registrovani dijetetičar-nutricionista i klinički docent na Fakultetu zdravstvenih nauka na univerzitetu ,,Missouri State University" za sajt Martha Stewart.

Međutim, neki ljudi imaju veću potrebu za proteinima, dok drugi teže ispunjavaju svoje dnevne potrebe samo putem hrane, kaže Izabel Baladi, registrovani dijetetičar u bolnici „Lenoks Hil” u okviru zdravstvenog sistema „Nortvel”. Prema rečima Baladijeve, to uključuje:

Sportiste ili ljude koji rade intenzivne treninge snage

Starije osobe koje pokušavaju da spreče gubitak mišićne mase

Vegetarijance ili vegane kojima je potreban dodatni protein

Osobe koje se oporavljaju od bolesti, operacije ili povrede

Ljude sa zauzetim načinom života kojima je potreban brz i praktičan izvor proteina

Pojedince koji pokušavaju da smršaju bez gubitka mišića

Ako spadate u jednu (ili više) od ovih kategorija, konzumiranje proteina u prahu može biti korisno. Najbolji način da to saznate jeste da se konsultujete sa registrovanim dijetetičarem, koji može utvrditi da li vam je potreban. Kako Gno ističe, proteine u prahu treba koristiti samo ako ne možete da zadovoljite svoje potrebe za proteinima iz celovitih namirnica. U suprotnom, „za zdrave odrasle osobe koje unose dovoljno proteina iz hrane, protein u prahu je opcioni, a ne neophodan”, kaže Baladi.

Preporučeni dnevni unos (RDA) proteina za odrasle osobe od 18 i više godina iznosi 0,8 grama po kilogramu telesne težine dnevno, prema podacima Američkog udruženja za srce. To je oko 54 grama za osobu koja ima oko 68 kilograma.

Da li je moguće uneti previše proteina u prahu?

Iako je protein u prahu koristan za popunjavanje nedostataka u ishrani, moguće je preterati. To može dovesti do sporednih efekata kao što su:

Nutritivni nedostaci: Kada konzumirate više proteina nego što je vašem telu potrebno, to može potisnuti druge važne hranljive materije iz ishrane, kaže Kejsi Vavrek, registrovani dijetetičar-nutricionista u Medicinskom centru „Veksner” Univerziteta u Ohaju.

Problemi sa varenjem: „Neki prahovi sadrže laktozu, visoko prerađene sastojke i/ili šećerne alkohole, što može izazvati nadutost, gasove ili dijareju”, navodi Baladi. U ovom slučaju, prekomerna potrošnja proteina u prahu može značajno pogoršati ove simptome.

Opterećenje bubrega: Prema rečima Gno, osobe sa akutnim ili hroničnim oboljenjem bubrega treba da izbegavaju unos povišenih količina proteina. To može primorati bubrege da rade jače, uzrokujući dodatna oštećenja organa, kaže Gno.

Izloženost zagađivačima: Pošto proteini u prahu nisu regulisani kao hrana, mogu sadržati zagađivače poput teških metala, deli Gno. Obično se ne nalaze u štetnim količinama, dodaje ona — ali ako se prahovi konzumiraju redovno ili u prekomernim količinama, to može dovesti do nebezbedne izloženosti.

Neželjeno gojenje: „Neki proteini u prahu su kalorični”, navodi Baladi. Stoga mogu doprineti neželjenom gojenju ako ne vodite računa o kalorijama, kaže Baladi.

Da li možete jesti protein u prahu svaki dan?

Za većinu zdravih odraslih osoba generalno je bezbedno da konzumiraju protein u prahu svakodnevno, sve dok se kreće u okviru preporučenih granica, kaže Baladi. To će pomoći da se izbegnu gorenavedeni sporedni efekti. Međutim, tačan nivo bezbednosti zavisi od nekoliko faktora. To uključuje samu osobu, njenu celokupnu ishranu i kvalitet proizvoda, prema Vavrekovoj. Zato je od presudne važnosti pametno kupovati proteine u prahu.

Kako odabrati protein u prahu

Pre svega, znajte da se proteini u prahu smatraju dodacima ishrani, a ne hranom ili lekom. To znači da nisu regulisani od strane Uprave za hranu i lekove (FDA), kaže Vavrek. „Proizvođači ne moraju da dokažu bezbednost, efikasnost ili tačnost etikete pre nego što ih puste u prodaju”, objašnjava Vavrek. Kao rezultat toga, neki proizvodi mogu sadržati zagađivače ili ne moraju obezbediti navedenu količinu proteina, kaže Baladi.

Testiranje treće strane

Pošto proteini u prahu nisu regulisani kao hrana ili lek, važno je kupovati proizvode brendova koji koriste testiranje treće strane. To znači da su prošli nezavisno, nepristrasno testiranje bezbednosti i kvaliteta od strane kompanije koja nije povezana sa brendom. „Potražite pečate testiranja treće strane kao što su NSF Certified for Sport, Informed Choice ili USP, koji potvrđuju kvalitet i čistoću”, preporučuje Vavrek. Imate na umu da ako je dodatak ishrani prošao testiranje treće strane, to ne znači da će proizvod delovati ili da je delotvoran, objašnjava ona. „To jednostavno ukazuje na to da u dodatku nema ničega što ne bi trebalo da bude tamo.”

Šta još tražiti

Vavrek predlaže „izbor proizvoda sa jednostavnim sastojcima, minimalno dodatim šećerima ili veštačkim aditivima i jasnom listom izvora proteina.” Takođe vredi izbegavati prahove sa zaštitećnim mešavinama koje ne navode tačne količine svojih sastojaka, napominje ona.

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