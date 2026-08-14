Zlatna i hrskava korica, miris koji se širi kuhinjom, a onda presečete batak i shvatite da je meso uz kost još sirovo. Pohovani batak često ume da zada problem jer spolja brzo dobije lepu boju, dok je debljem mesu iznutra potrebno znatno više vremena da se ispeče do kraja.

Zašto pohovani batak spolja izgori, a unutra ostane sirov

Panir brzo dobija tamnu boju na visokoj temperaturi, dok bataku treba više vremena da se ravnomerno termički obradi sve do kosti. Ako je temperatura previsoka, korica će izgoreti pre nego što unutrašnjost bude gotova. Sa druge strane, ako je temperatura preniska, panir može da upije previše ulja i izgubi svoju hrskavost.

Zbog toga je važno da se meso ne priprema isključivo u tiganju.

Trik za savršeno pečen pohovani batak

Jednostavno rešenje je da batake prethodno kratko obarite, a zatim ih pohujete. Kuvajte ih oko 10 do 15 minuta u blago posoljenoj vodi, na umerenoj temperaturi. Ukoliko su bataci krupniji, možete ih kuvati još nekoliko minuta.

Nakon kuvanja izvadite batake iz vode i temeljno ih osušite papirnim ubrusom. Ovaj korak je veoma važan jer vlažna površina može otežati prijanjanje panira.

Kako pravilno pohovati batak

Kada se bataci malo prohlade i dobro osuše, začinite ih po ukusu. Nakon toga ih redom uvaljajte u brašno, razmućeno jaje i prezle.

Prezle blago pritisnite rukama kako bi se ravnomerno zalepile za meso i formirale čvrstu, hrskavu koricu.

Batake pržite u dobro zagrejanom ulju na umerenoj temperaturi, tek toliko da panir dobije lepu zlatnu boju. Pošto je meso prethodno termički obrađeno, nema potrebe da ga dugo pržite.

Kako da korica ostane hrskava

Vodite računa da ne prepunite tiganj. Kada se previše komada prži odjednom, temperatura ulja naglo opada, pa panir počinje da upija masnoću umesto da postane hrskav.

Pržene batake stavite na rešetku ili papirni ubrus u jednom sloju i nemojte ih odmah pokrivati. Na taj način para može da izađe, pa će korica ostati hrskava.

Najčešće greške kod pohovanja

Jedna od najčešćih grešaka je prženje na previsokoj temperaturi, zbog čega panir brzo potamni, dok meso može ostati nedovoljno pečeno. Problem nastaje i kada se u ulje stavi previše bataka odjednom ili kada meso pre paniranja nije dovoljno dobro osušeno.

Ako želite da budete potpuno sigurni da je piletina pečena, unutrašnju temperaturu možete proveriti termometrom za meso. U najdebljem delu bataka, bez dodirivanja kosti, temperatura treba da dostigne najmanje 74 °C.

Na ovaj način dobićete upravo ono što se očekuje od savršenog pohovanog bataka, hrskavu i rumenu koricu spolja, a potpuno pečeno i sočno meso iznutra.

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