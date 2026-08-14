Robi Vilijams otkrio je da je nedavno dobio dijagnozu autizma te tvrdi da mu je to pomoglo da bolje razume neke obrasce u svom ponašanju.

Pevač je ranije govorio o ADHD-u, teskobi i problemima sa zavisnošću, a o novoj dijagnozi je govorio na predstavljanju svoje modne kolekcije "Hopeium".

- Imam ADHD, a upravo sam saznao da imam i malo autizma. To mi je zapravo super jer objašnjava toliko toga. Sada imam opravdanje za sve. Za svako čudno s*anje koje napravim samo kažem: "Oprostite, autističan sam"- rekao je Vilijams.

Pevač je govorio i o dijagnozi ADHD-a te je objasnio kako može u potpunosti da se skoncentriše na jednu stvar, dok mu sve ostalo u tom trenutku postaje gotovo nebitno.

- S ADHD-om se možete potpuno i apsolutno koncentrisati na nešto 1000 posto, ali sve ostalo jednostavno ne možete raditi. Pitajte moju decu - objasnio je.

Vilijams je prošle godine gostovao u podkastu "I'm ADHD! No You're Not" gde je govorio i o tome kako je svoje nametljive misli povezao s Turetovim sindromom. Objasnio je da kod njega nisu prisutni spoljašnji tikovi, već da ih on doživljava "iznutra".

- Upravo sam shvatio da imam Turetov sindrom, ali on se ne manifestuje spolja. To su nametljive misli koje se jednostavno pojave - rekao je u podkastu.

Robi Vilijams je ranije govorio i o tome koliko mu je teško nositi se s vlastitim mislima uprkos uspehu i pažnji publike te sve otvorenije govori i o svojim psihičkim poteškoćama.

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