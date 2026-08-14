Ovan

Mesec aktivira vaše polje ljubavi i to vas ispunjava ceo dan. Posao vas iscrpljuje pa ćete ga više odrađivati u mahu. Novac vam je veliki teret ovih dana, odnosno njegov nedostatak. Zdravlje je odlično.

Bik

Novac stiže iz inostranstva i moguće je da ćete biti previše opterećeni time. Porodica vas opterećuje svojim obavezama. Do kraja dana moguće lepe vesti od osobe u znaku Ovna. Zdravlje je stabilno.

Blizanci

Vaša potreba da dominirate nad partnerom je danas izražena. To će vas i te kako koštati. Tokom dana na poslu imate dva sastanka koja su veoma važna. Nervna napetost.

Rak

Vaša potreba da budete uvek tu za druge vas ispunjava i to vas tera da sebe stavite u drugi plan. Ljubavni konflikti zbog ljubomore. Novac je problem koji teško možete da rešite. Problemi sa glavoboljom.

Lav

Do kraja dana povoljne vesti u vezi sa poslom i to od osobe u znaku Ovna. Mogućnost poslovnog projekta sa inostranstvom. Zdravlje je pod uticajem drugih ljudi, odnosno, njihova nervoza utiče loše na vas.

Devica

Ovo je dan za poslovne aktivnosti i vi ste u tome pravi ekspert. Potrudite se da se pokažete u najboljem svetlu što se tiče poslovnih saradnika. Ljubavna situacija je stabilna. Problemi sa zubima.

Vaga

Dobar i pozitivan stav koji imate danas se najviše isplati posebno u komunikaciji sa ljudima. Poslovno ćete biti stabilni a emotivno morate da objašnjavate neke ne baš prijatne stvari. Do kraja dana mogući problemi sa kičmom.

Škorpija

Tvrdoglavo se ponašate u odnosima sa porodicom i to vam je već viđena situacija. Ljubav je pod kontrolom. Partner vam pruža podršku i razumevanje. Zdravlje je odlično.

Strelac

Veliko je pitanje šta ćete odlučiti u vezi posla i novca jer ćete danas biti opterećeni drugim ljudima. Ljubav je izvor nesporazuma i to će vam pasti veoma teško. Glavobolja.

Jarac

Veoma ste nervozni i napeti zbog privatnih obaveza i to se odražava na kvalitet posla i onoga što radite. Budite spremni na kompromise u krugu porodice. Problemi sa kičmom.

Vodolija

Do kraja dana moguć poziv iz inostranstva u vezi sa nekim putovanjem koje vam predstoji. Novi poslovni projekti su na vidiku. Obratite pažnju na ishranu, može negativno uticati na vaše zdravlje.

Ribe

Budite posvećeni sebi i svojim obavezama jer se na taj način čuvate od negativnog uticaja drugih ljudi koje ovih dana osećate. Do kraja dana moguć je poziv iz prošlosti, od drage osobe koju dugo niste čuli.

Video: