Mislimo da su naše misli uglavnom ono što upravlja našim emocijama, ali nauka pokazuje da naša čula zapravo imaju mnogo veći uticaj na to kako se osećamo nego što možda pretpostavljamo.

Centar za detekciju pretnji u mozgu, amigdala, obrađuje ono što vidite, čujete, mirišete i osećate pre nego što deo mozga zadužen za razmišljanje uopšte shvati šta se zaista dešava.

„Mozak ne čeka da vaše misli sustignu ono što se dešava pre nego što reaguje na informacije koje dolaze preko čula“, kaže Ken Marc, psiholog. „Do trenutka kada svesno registrujete da nešto deluje ‘pogrešno’, vaš nervni sistem je već počeo da pokreće stresnu reakciju.“

Vaše okruženje, uključujući osvetljenje, buku i temperaturu, neprestano utiče na nivo stresa.

Kako čula utiču na mentalno zdravlje

Svako čulo ima svoj put do mozga, a neka funkcionišu brže od drugih.

„Olfaktorni sistem je jedino čulo koje ima direktan put do limbičkog sistema, emocionalnog centra mozga“, objašnjava Marc. „Zbog toga određeni miris može da promeni vaše raspoloženje pre nego što uopšte shvatite šta mirišete.“

To možete primetiti kada vam miris sveće ili poznatog parfema trenutno promeni raspoloženje.

Prema Marcu, istraživanja sugerišu da je „čak 85 odsto našeg emocionalnog stanja oblikovano onim što se dešava oko nas, a ne onim o čemu razmišljamo. U anksioznost mnogo češće ‘uđemo’ preko čula nego preko misli.“

Kada shvatite da vaš nervni sistem neprestano skenira okolinu u potrazi za emocionalnim okidačima, svakodnevni život može početi da izgleda drugačije.

„Kancelarije otvorenog tipa, stalni zvuci notifikacija, ekrani na svakom koraku, veštačko osvetljenje koje remeti cirkadijalni ritam, gradska buka, psihološka ‘buka’ društvenih mreža — ništa od toga nije ono za šta je naš nervni sistem evoluirao da podnese“, kaže Marc.

Problem je u tome što hronična preopterećenost stimulansima često ne izgleda onako kako očekujemo. Možda ćete planuti zbog sitnice i odmah se zapitati zašto ste reagovali tako burno.

„Obično nije problem u toj sitnici“, kaže on. „Problem je nagomilano senzorno opterećenje koje nosite sa sobom tokom celog dana, a da ga niste ni osvestili.“

Kako regulisati čula

Dobra vest je da se isti sistem koji može da bude preopterećen može i umiriti — i za to nisu potrebni skupi vikend-odmori niti drastične promene načina života.

Prvi korak je smanjivanje stvari koje preopterećuju čula. Za neke to može značiti obrok bez gledanja u telefon ili deset minuta dnevno provedenih u tihoj prostoriji. Za druge to može biti šetnja kroz park umesto prometnom ulicom ili puštanje umirujuće muzike u pozadini.

Cilj je da nervni sistem dobije jasan signal da nema stresnih nadražaja.

Nakon toga, namerno uvođenje prijatnih čulnih iskustava može dodatno pomoći oporavku.

Na vrhu Marcove liste nalazi se boravak u prirodi.

„Čak i kratko izlaganje prirodnom okruženju smanjuje nivo kortizola, usporava rad srca i prebacuje nervni sistem u parasimpatičko stanje“, kaže on. „Dvadeset minuta napolju pravi merljivu razliku.“

Pored toga, preporučuje stimuluse poput dubokog pritiska, ritmičnog kretanja i sporih zvukova — na primer otežana ćebad, lagana šetnja ili zvuk kiše.

Šta uraditi kada vas čula preplave

Ako se ikada osećate preopterećeno i potrebno vam je nešto što će vas brzo umiriti, Marc preporučuje tehniku uzemljenja 5-4-3-2-1, koja direktno angažuje čula.

Ova metoda podrazumeva da primetite:

pet stvari koje možete da vidite,

četiri koje možete fizički da osetite (poput stopala na podu ili hladnog vazduha na koži),

tri koje možete da čujete,

dve koje možete da pomirišete,

jednu koju možete da okusite.

Vežba traje oko 90 sekundi, ali može veoma brzo da vas vrati u sadašnji trenutak.

„Na neurološkom nivou, ona prebacuje mozak iz mreže u kojoj nastaju preterano razmišljanje i brige i usmerava ga na čulne informacije iz sadašnjeg trenutka“, objašnjava on. „Ne možete istovremeno biti potpuno anksiozni zbog budućnosti i potpuno prisutni u svojim čulima.“

Zato sledeći put kada se budete osećali loše, a ne budete znali zašto, osvrnite se oko sebe, oslušnite, udahnite vazduh i oslonite se na svoja čula da vam pomognu da pronađete izlaz iz tog stanja, prenosi Real Simple.

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