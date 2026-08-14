Nikol Kidman je, ako ništa drugo, izuzetno prilagodljiva.

Otvoreno govoreći za britansko izdanje magazina Vogue o životu nakon razvoda od Kita Urbana, ova glumica i producentkinja (59) je izjavila da njen „temeljno preispitan život“ podrazumeva „isprobavanje novih stvari, pravljenje grešaka, neuspehe, ponovno ustajanje, nastavljanje dalje, prihvatanje ljubavi, ostajanje otvorenom, kao i držanje srca i mogućnosti otvorenim“.

Kidmanova je usred rastanka od Urbana (58) prihvatila pristup u kom su „osećanja na prvom mestu“, kako u poslu, tako i u životu. „Moja želja je da ne vladam glavom“, objasnila je dobitnica Oskara.

„Ali u isto vreme kažem sebi: ’U redu, ovo nisam očekivala. Imala sam drugačiju viziju toga kako će moj život izgledati, ali sada je tako kako je’“, rekla je osvrćući se na tešku godinu. „Pravite sve te planove i imate sve te ideje o tome kako će sve izgledati, a onda... ne bude tako. Morate se prilagoditi. Adaptirate se. Budućnost mi je u ovom trenutku potpuno nepoznata.“

Nikol i Urban, koji su se venčali 2006. godine, su objavili da se rastaju prošlog septembra, a razvod su finalizovali u januaru. Roditelji su ćerki Sandej Rouz (18) i Fejt Margaret (15). (Kidmanova takođe ima ćerku Belu (33) i sina Konora (31) iz braka sa bivšim suprugom Tomom Kruzom).

„Postojao je trenutak kada sam bila veoma uplašena i duboko ranjiva“, rekla je Kidmanova. „To vas ogoljuje. A onda u isto vreme pomislim: ’Pa, mogu ili da se uopšte ne suočim s tim i samo se sklupčam, ili da krenem napred sa ogromnom količinom nade.’“

Inspiracije

Zvezda je pripisala zasluge svojoj majci Džanel En Kidman, koja je preminula u septembru 2024. godine, i drugim ženama kao „neoverovatnim mentorkama“ koje su oblikovale njenu životnu filozofiju.

„Deo načina na koji su pristupale životu ponekad je bio [da mi kažu]: ’Nikol, jednostavno moraš to da stojički podneseš.’ Kada to prihvatite, umesto da govorite: ’Pa to nije fer ili je nepravedno’, kažete: ’Pa, da, zapravo i nije fer. Zato što stvari nisu fer.’“

Dodala je: „Znam svoj karakter. Znam svoj talenat. Znam ko sam.“

Sledeći filmski projekat Kidmanove, ,,Practical Magic 2" (srp. ,,Ljubavne čarolije 2") u kom glumi zajedno sa Sandrom Bulok, stiže u bioskope 10. septembra. Među njenim predstojećim ostvarenjima nalaze se i film ,,The Young People", kao i televizijska serija ,,Discretion".

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