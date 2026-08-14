Bilo da pravite burito ili pripremate bogati tost, sa avokadom jednostavno ne možete pogrešiti. On je svestran, ukusan i prepun esencijalnih hranljivih materija.

Međutim, postoji jedna caka — poznat je po tome što je izuzetno osetljiv. Čim ga isečete ili izgnječite, avokado u treptaju oka dobije tamnosmeđu boju. Dakle, kako odložiti promenu boje avokada — osim da ga pojedete istog trenutka?

U nastavku saznavajte kako da sprečite avokado da potamni, tako da možete napraviti svoj gvakamole i uživati u njemu bez žurbe.

Zašto avokado potamni?

„Avokado potamni kada njegova unutrašnjost dođe u kontakt sa kiseonikom“, objašnjava Trejsi Vejntrob, šefica kuhinje i osnivačica brenda ,,Gracefully Fed" za sajt Martha Stewart.

Evo i kratkog objašnjenja iz hemije: unutrašnjost avokada sadrži fenole (biljna jedinjenja) i polifenol oksidazu (enzim). Enzimi su proteini koji pokreću hemijske reakcije.

U slučaju avokada, ali i mnogih drugih vrsta voća, polifenol oksidaza menja hemijsku strukturu fenola kada su izloženi kiseoniku. Ova reakcija proizvodi melanin, tamnosmeđi pigment koji se nalazi i kod ljudi. Kao rezultat toga, unutrašnjost avokada — koja je u početku bila zelena — poprima smeđu boju.

Kako sprečiti da avokado potamni

Avokado koji je potamneo usled izloženosti kiseoniku nije nužno nejestiv — u većini slučajeva je sasvim bezbedan za jelo, navodi Vejntrobova, iako može imati blago gorak ukus. Glavni problem je to što izgledaju prilično neprivlačno, a tekstura im može postati premkana, što je još jedna neprijatna posledica hemijskih reakcija izazvanih kiseonikom. Pošto je kiseonik glavni krivac, trik za odlaganje procesa tamnjenja jeste da se unutrašnjost ploda zaštiti od izloženosti vazduhu.

Sok od limuna ili limete

Uobičajeni metod jeste da se isečeni deo čvrsto obmota plastičnom folijom. Međutim, ako tražite ekološki prihvatljiviji pristup, obradovaće vas činjenica da možete upotrebiti jednostavne sastojke iz kuhinje. Jedna od tehnika je da iscedite malo svežeg soka od limuna ili limete na isečenu stranu avokada. Kiselost soka usporava aktivnost polifenol oksidaze, što direktno koči proces tamnjenja.

Maslinovo ulje

Druga opcija je da unutrašnjost avokada premažete maslinovim uljem, kaže Vejntrobova. To stvara „uljanu barijeru između voća i vazduha, i tako sprečava tamnjenje“, objašnjava ona.

Hermetički zatvorena posuda

Kada unutrašnjost avokada premažete maslinovim uljem ili limunovim sokom, stavite ga u hermetički zatvorenu posudu i odložite u frižider radi dodatne zaštite, predlaže Vejntrobova. Posuda će pružiti još jedan sloj zaštite od kiseonika, dok će niža temperatura dodatno usporiti delovanje polifenol oksidaze. Ovi faktori pomoći će vašem avokadu da zadrži svoju prepoznatljivu zelenu boju.

Ipak, imajte na umu da isečeni avokado u frižideru generalno može trajati svega tri do četiri dana, pa ga i dalje treba pojesti što je pre moguće.

Koštica nema nikakve veze sa tim

Ako ste čuli da ostavljanje koštice u avokadu (ili gvakamole sosu) pomaže da se odloži tamnjenje, imamo loše vesti: nažalost, to nije tačno. Koštica ne štiti unutrašnjost ploda od izloženosti kiseoniku. Zbog toga je mnogo bolje da se pridržavate nekih od gorenavedenih metoda.

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