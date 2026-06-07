Stručnjak za ishranu ističe da svima dostupna namirnica može imati iznenađujuće zdravstvene koristi za telo. Prema njegovim rečima, krastavac može da pomogne u održavanju energije, hidrataciji i opštem zdravlju organizma.

Prirodni izvor energije

Doktor Blejk Livingud, koji je postao poznat na TikToku, opisuje krastavac kao „prirodno rešenje“ za umor i pad energije. On navodi da krastavci sadrže vitamine B1, B2 i B3, koji su važni za energiju i normalno funkcionisanje organizma.

Pored vitamina B grupe, krastavci sadrže i važne minerale poput kalcijuma, magnezijuma i fosfora. Ovi nutrijenti često nedostaju u svakodnevnoj ishrani, a njihov unos je ključan za zdravlje kostiju, mišića i nervnog sistema.

Stručnjak naglašava da se krastavci ne mogu uporediti sa energetskim napicima, iako i oni sadrže određene vitamine i elektrolite.

Prema njegovom savetu, krastavac može biti bolji izbor od kafe i drugih kofeinskih napitaka kada osetimo pad energije. „Zaboravite kofeinska pića, jednostavno uzmite krastavac“, poručuje doktor.

Takođe dodaje da vlakna iz krastavca pomažu u kontroli apetita i produžavaju osećaj sitosti, što može biti korisno kod mršavljenja.

Koliko krastavaca treba dnevno?

Na pitanje koliko je dovoljno, stručnjak odgovara da je optimalno konzumirati pola do jedan krastavac dnevno.

Iako jedna porcija ne sadrži ogromne količine nutrijenata, redovna konzumacija može doprineti boljoj hidrataciji i unosu mikronutrijenata.

Krastavac je bogat antioksidansima, vodom i vlaknima. Zbog niske kalorijske vrednosti i visokog sadržaja vode, često se preporučuju za hidrataciju i kontrolu telesne težine.

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