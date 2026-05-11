Gorak krastavac može potpuno da pokvari ukus salate, ali ne morate odmah da ga bacite. Postoji jednostavan trik koji koriste iskusne domaćice, a koji pomaže da se iz krastavca izvuče gorčina i vrati mu svež ukus.

Baka Olga nam je otkrila provereni i tvrdi da uvek uspeva. Kako kaže, problem može da se reši za svega nekoliko sekundi.

Kako da uklonite gorčinu iz krastavca?

Postupak je veoma jednostavan. Potrebno je da prvo odsečete vrh krastavca, a zatim tim odsečenim delom trljate ostatak krastavca kružnim pokretima. Nakon nekoliko sekundi počeće da se stvara bela pena ili tečnost na mestu preseka.

Upravo ta bela tečnost predstavlja gorčinu koja izlazi iz krastavca. Kada završite, dovoljno je da uklonite penu i dobro operete krastavac pod mlazom vode.

Zašto krastavac postaje gorak?

Stručnjaci objašnjavaju da krastavci sadrže prirodne sastojke koji mogu izazvati gorak ukus, posebno na krajevima povrća. Gorčina se najčešće javlja zbog stresa tokom uzgoja, nedostatka vode ili visokih temperatura.

Zahvaljujući ovom jednostavnom triku, gorak krastavac više neće završavati u kanti, a vaše salate će ponovo imati svež i prijatan ukus.

