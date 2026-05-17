Ljubitelji kafe često znaju da prepoznaju razliku između savršeno skuvane i slabe, „vodene“ kafe. Ipak, većina ljudi nesvesno pravi iste greške zbog kojih turska kafa gubi svoju punu aromu i bogat ukus.
Postoji jednostavan način da se pripremi savršena turska kafa uz nekoliko pravilnih koraka i bez uobičajenih grešaka.
Najčešće greške pri kuvanju kafe
Mnogi pogrešno ostavljaju vodu da potpuno provri ili previše mešaju kafu, što narušava njen ukus. Takođe, greška je i višestruko podizanje kafe u džezvi, jer se time menja njena aroma i gubi punoća ukusa.
Kako se pravilno kuva turska kafa
Za savršenu kafu važno je slediti tačan redosled:
- Vodu zagrevajte do ključanja, ali je ne ostavljajte da predugo vri.
- Skinite je sa ringle i sipajte deo vode u šolju.
- Dodajte kafu (jedna kašičica po šoljici) i dobro promešajte da nema grudvica.
- Vratite na ringlu i pustite da se kafa podigne do vrha džezve, zatim je sklonite.
- Dodajte ostatak vode, ponovo kratko zagrejte i ostavite da provri.
- Na kraju dodajte kašičicu hladne vode i sipajte u šolje (ovo je korak koji skoro svi preskoče).
Ako koristite šećer, dodajte ga u hladnu vodu pre kuvanja.
Kako dobiti jači i bogatiji ukus
Ključ savršene turske kafe je u balansu. Ne treba je prekuvati i ne mešati previše. Kada se pravilno pripremi, kafa ima punu aromu, gustu teksturu i dugotrajan ukus.
Uz ove jednostavne korake, svaka šoljica može imati ukus kao iz prave kafane.
