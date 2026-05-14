Stručnjaci često upozoravaju na nezdrave navike u ishrani, ali pojedini kardiolozi priznaju da se ni sami ne odriču određenih namirnica i pića. Kako navode, najvažnije je pronaći balans i ne preterivati, jer umerena konzumacija nekih „zabranjenih“ namirnica ne mora nužno da bude loša za zdravlje srca.

Tamna čokolada je dobra za srce

Kardiolog dr Metju Kan ističe da tamna čokolada sa visokim procentom kakaoa može biti deo zdrave ishrane. Flavonoidi koje sadrži mogu pomoći zdravlju krvnih sudova i doprineti snižavanju krvnog pritiska.

Stručnjaci preporučuju da se bira čokolada sa najmanje 70 odsto kakaoa i da se konzumira u manjim količinama.

Jaja više nisu na lošem glasu

Godinama se verovalo da su jaja štetna zbog holesterola, ali novija istraživanja pokazuju da jedno jaje dnevno uglavnom ne predstavlja problem za zdrave osobe.

Osim proteina, jaja sadrže i hranljive materije poput holina i luteina, važnih za organizam i zdravlje očiju.

Kafa i vino umereno

Kafa je dugo važila za lošu naviku, ali danas stručnjaci navode da dve do četiri šolje dnevno mogu biti povezane sa manjim rizikom od određenih srčanih problema.

Kardiolozi ističu i da povremena čaša kvalitetnog vina ne mora nužno da bude štetna, posebno kada je deo druženja i opuštanja. Ipak, naglašavaju da alkohol treba konzumirati veoma umereno.

Hleb i punomasni mlečni proizvodi nisu potpuno zabranjeni

Kardiolog dr Čarli Koks kaže da bira hleb od kiselog testa jer se lakše vari i ima manji uticaj na nivo šećera u krvi.

Punomasni mlečni proizvodi poput sira i maslaca takođe nisu potpuno zabranjeni, ali ih treba unositi u manjim količinama, prenosi „Unilad“. Stručnjaci navode da masti iz mlečnih proizvoda nemaju isti efekat kao masti iz prerađenog mesa.

