Poznati američki advokat Džejms Sekston, koji se godinama bavi brakorazvodnim i porodičnim pravom, otkrio je koja dva problema najčešće dovode do razvoda. Kako kaže, iako mnogi misle da je prevara glavni razlog kraha braka, stvari su malo složenije.

Sekston je svoja iskustva podelio u podkastu „The Diary of a CEO“, gde je govorio o odnosima, ljubavi i najčešćim problemima sa kojima se susreću bračni parovi.

Nedostatak intime vodi do problema

Prema njegovim rečima, manjak bliskosti i intimnih odnosa jedan je od ključnih razloga zbog kojih partneri počinju da se udaljavaju. „Prevara je često posledica problema koji su postojali mnogo ranije“, objasnio je advokat i dodao da partneri vremenom prestaju da obraćaju pažnju jedno na drugo.

On smatra da muškarci češće traže fizičku bliskost, dok je ženama važnija emotivna povezanost i kvalitet odnosa. Kada jedna od tih potreba nije zadovoljena, dolazi do nezadovoljstva i udaljavanja među partnerima.

Novac igra veliku ulogu u razvodu

Advokat za razvod tvrdi da finansije predstavljaju jedan od najvećih izvora sukoba u braku. Kako objašnjava, novac nije samo pitanje troškova, već i osećaja sigurnosti, moći i kontrole.

„Novac sa sobom nosi mnogo emocija i problema koje ljudi često ne žele da priznaju“, rekao je advokat. Neslaganje oko načina trošenja novca, štednje ili finansijskih prioriteta može vremenom ozbiljno narušiti odnos među partnerima.

