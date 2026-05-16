Protivupalni napici jedan su od najjednostavnijih načina da svom telu pokažete da brinete o njemu. Znaci upale često se zadržavaju u organizmu, a mi ih zanemarujemo jer deluju bezazleno: nadutost, pad energije tokom poslepodneva, česte bubuljice ili jednostavno osećaj tromosti uprkos dovoljnoj količini sna. Iako nijedan napitak nije čarobno rešenje, poznato je da određeni sastojci podržavaju prirodne protivupalne procese u telu i lako se mogu uklopiti u svakodnevnu rutinu.

Na hronične upale mogu uticati i svakodnevne navike poput stresa, manjka sna, dehidratacije i ishrane bogate ultraprerađenom hranom. Upravo zato male i održive promene često daju bolje rezultate od ekstremnih ,,wellness" promena. Uključivanje napitaka sa sastojcima poput đumbira, kurkume, zelenog čaja ili čija semenki može biti jednostavan način da podržite organizam, a istovremeno poboljšate hidrataciju tokom dana.

Dobra vest je da većina ovih napitaka ne zahteva skupe sastojke ni komplikovane recepte. Nekoliko začina iz kuhinje, malo svežeg voća ili začinskog bilja, kao i male promene u onome što već pijete, mogu napraviti veliku razliku. Osim toga, dovoljno su prilagodljivi različitim rutinama, bilo da preferirate nešto toplo ujutru, osvežavajuće poslepodne ili umirujuće nakon večere.

Kod protivupalnih napitaka najvažnija je doslednost, a ne preterano komplikovanje. Zamena jednog zaslađenog pića nutritivno bogatijom opcijom, održavanje hidratacije i stvaranje malih navika oko napitaka koje već volite mogu dugoročno doneti najveće promene.

U nastavku donosimo pet protivupalnih napitaka koji su osvežavajući i kojima ćete se rado vraćati:

Čaj od kurkume i crnog bibera

Trebaće vam:

11 šolja vode





½ kašičice kurkume u prahu (ili 2,5 cm sveže kurkume, narendane)





½ kašičice narendanog đumbira





Prstohvat crnog bibera





1 kašičica meda (po želji)





Malo mleka (po želji)

Kako pripremiti:

Prokuvajte vodu, pa dodajte kurkumu, đumbir i crni biber. Kuvajte na laganoj vatri 5–7 minuta. Procedite u šolju i po želji umešajte med ili mleko. Pijte toplo.

Voda sa đumbirom i limunom

Trebaće vam:

1½ šolje vode





Komad đumbira od oko 2,5 cm, isečen na kolutove





Sok od ½ limuna





1 kašičica meda (po želji)

Kako pripremiti:

Kuvajte đumbir u vodi 5–10 minuta. Sklonite s vatre, pa dodajte sok od limuna i med, ako želite. Poslužite toplo ili ostavite da se ohladi, pa servirajte s ledom.

Zeleni čaj sa mentom

Trebaće vam:

1 kesica zelenog čaja ili 1 kašičica zelenog čaja u listićima





1 šolja vruće vode





4–5 listića mente





1 kriška limuna (po želji)

Kako pripremiti:

Ostavite zeleni čaj i listiće mente da odstoje u vrućoj vodi 2–3 minuta. Uklonite kesicu čaja ili procedite listiće. Dodajte limun ako želite i pijuckajte toplo ili rashlađeno, posebno tokom sparnih poslepodneva kada vam treba lagano i osvežavajuće razbuđivanje.

Gazirani napitak od višanja

Trebaće vam:

½ šolje nezaslađenog soka od višanja





½ šolje gazirane vode





Kockice leda





Malo soka od limete

Kako pripremiti:

Napunite čašu ledom, sipajte sok od višanja i dolijte gaziranu vodu. Dodajte sok od limete i lagano promešajte pre posluživanja, posebno tokom vrućih letnjih poslepodneva.

Voda sa krastavcem, mentom i čija semenkama

Trebaće vam:

2 šolje vode





5–6 kriški krastavca





5 listića mente





1 kašičica čija semenki





Sok od ¼ limuna

Kako pripremiti:

Dodajte krastavac, mentu i čija semenke u čašu ili bocu vode. Ostavite da stoji 15–20 minuta kako bi chia semenke nabubrile. Dodajte sok od limuna neposredno pre konzumacije, savetuje Vogue.

Bonus video: