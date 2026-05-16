Aluminijumska folija već godinama je nezaobilazan pomoćnik u kuhinji. Koristimo je za pečenje, čuvanje hrane, pokrivanje posuda, pa čak i za razne trikove u domaćinstvu. Međutim, stručnjaci upozoravaju da način na koji je koristimo ipak nije potpuno bezazlen.

Problem nastaje kada se folija koristi u određenim uslovima – posebno pri veoma visokim temperaturama ili u kontaktu sa kiselom hranom.

Kada folija može postati problem?

Istraživanja godinama ispituju kako aluminijum utiče na organizam i da li može prelaziti u hranu tokom pripreme.

Najveći rizik postoji kada:

  • pečete hranu na vrlo visokim temperaturama,
  • koristite foliju sa kiselim namirnicama poput paradajza, limuna ili sirćeta,
  • ili dugo držite toplu hranu umotanu u aluminijum.

U takvim situacijama male količine aluminijuma mogu preći u hranu.

Koje namirnice posebno treba izbegavati?

Paradajz sos, citrusno voće, marinirana mesa i jela sa sirćetom spadaju među namirnice koje mogu pojačati reakciju između folije i hrane.

Zato stručnjaci savetuju da se ovakva jela ne peku direktno u kontaktu sa aluminijumskom folijom, naročito ako često kuvate na taj način.

Da li treba potpuno izbaciti foliju?

Ne treba paničiti. Ako foliju koristite povremeno i pravilno, nema razloga za strah.

Problem nastaje kod svakodnevne i nepravilne upotrebe. Upravo zato je važno:

  • da izbegavate previsoke temperature,
  • da kiselu hranu ne stavljate direktno na foliju,
  • i da je ne koristite duže nego što je potrebno.

Postoje i sigurnije alternative

Za pečenje možete koristiti:

  • papir za pečenje,
  • staklene ili keramičke posude,
  • poklopce za rernu,
  • ili silikonske podloge.

Na taj način smanjujete direktan kontakt hrane sa aluminijumom.

Mala navika koja pravi razliku

Većina ljudi ni ne razmišlja o tome kako koristi aluminijumsku foliju, jer je smatra potpuno bezopasnom. Ipak, upravo sitne navike u kuhinji dugoročno mogu napraviti razliku.

Zato sledeći put kada budete nešto pekli u rerni, obratite pažnju šta stavljate na foliju – posebno ako su u pitanju limun, paradajz ili marinada.