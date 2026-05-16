Aluminijumska folija već godinama je nezaobilazan pomoćnik u kuhinji. Koristimo je za pečenje, čuvanje hrane, pokrivanje posuda, pa čak i za razne trikove u domaćinstvu. Međutim, stručnjaci upozoravaju da način na koji je koristimo ipak nije potpuno bezazlen.
Problem nastaje kada se folija koristi u određenim uslovima – posebno pri veoma visokim temperaturama ili u kontaktu sa kiselom hranom.
Kada folija može postati problem?
Istraživanja godinama ispituju kako aluminijum utiče na organizam i da li može prelaziti u hranu tokom pripreme.
Najveći rizik postoji kada:
- pečete hranu na vrlo visokim temperaturama,
- koristite foliju sa kiselim namirnicama poput paradajza, limuna ili sirćeta,
- ili dugo držite toplu hranu umotanu u aluminijum.
U takvim situacijama male količine aluminijuma mogu preći u hranu.
Koje namirnice posebno treba izbegavati?
Paradajz sos, citrusno voće, marinirana mesa i jela sa sirćetom spadaju među namirnice koje mogu pojačati reakciju između folije i hrane.
Zato stručnjaci savetuju da se ovakva jela ne peku direktno u kontaktu sa aluminijumskom folijom, naročito ako često kuvate na taj način.
Da li treba potpuno izbaciti foliju?
Ne treba paničiti. Ako foliju koristite povremeno i pravilno, nema razloga za strah.
Problem nastaje kod svakodnevne i nepravilne upotrebe. Upravo zato je važno:
- da izbegavate previsoke temperature,
- da kiselu hranu ne stavljate direktno na foliju,
- i da je ne koristite duže nego što je potrebno.
Postoje i sigurnije alternative
Za pečenje možete koristiti:
- papir za pečenje,
- staklene ili keramičke posude,
- poklopce za rernu,
- ili silikonske podloge.
Na taj način smanjujete direktan kontakt hrane sa aluminijumom.
Mala navika koja pravi razliku
Većina ljudi ni ne razmišlja o tome kako koristi aluminijumsku foliju, jer je smatra potpuno bezopasnom. Ipak, upravo sitne navike u kuhinji dugoročno mogu napraviti razliku.
Zato sledeći put kada budete nešto pekli u rerni, obratite pažnju šta stavljate na foliju – posebno ako su u pitanju limun, paradajz ili marinada.
