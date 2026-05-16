Aluminijumska folija već godinama je nezaobilazan pomoćnik u kuhinji. Koristimo je za pečenje, čuvanje hrane, pokrivanje posuda, pa čak i za razne trikove u domaćinstvu. Međutim, stručnjaci upozoravaju da način na koji je koristimo ipak nije potpuno bezazlen.

Problem nastaje kada se folija koristi u određenim uslovima – posebno pri veoma visokim temperaturama ili u kontaktu sa kiselom hranom.

Kada folija može postati problem?

Istraživanja godinama ispituju kako aluminijum utiče na organizam i da li može prelaziti u hranu tokom pripreme.

Najveći rizik postoji kada:

pečete hranu na vrlo visokim temperaturama,

koristite foliju sa kiselim namirnicama poput paradajza, limuna ili sirćeta,

ili dugo držite toplu hranu umotanu u aluminijum.

U takvim situacijama male količine aluminijuma mogu preći u hranu.

Koje namirnice posebno treba izbegavati?

Paradajz sos, citrusno voće, marinirana mesa i jela sa sirćetom spadaju među namirnice koje mogu pojačati reakciju između folije i hrane.

Zato stručnjaci savetuju da se ovakva jela ne peku direktno u kontaktu sa aluminijumskom folijom, naročito ako često kuvate na taj način.

Da li treba potpuno izbaciti foliju?

Ne treba paničiti. Ako foliju koristite povremeno i pravilno, nema razloga za strah.

Problem nastaje kod svakodnevne i nepravilne upotrebe. Upravo zato je važno:

da izbegavate previsoke temperature,

da kiselu hranu ne stavljate direktno na foliju,

i da je ne koristite duže nego što je potrebno.

Postoje i sigurnije alternative

Za pečenje možete koristiti:

papir za pečenje,

staklene ili keramičke posude,

poklopce za rernu,

ili silikonske podloge.

Na taj način smanjujete direktan kontakt hrane sa aluminijumom.

Mala navika koja pravi razliku

Većina ljudi ni ne razmišlja o tome kako koristi aluminijumsku foliju, jer je smatra potpuno bezopasnom. Ipak, upravo sitne navike u kuhinji dugoročno mogu napraviti razliku.

Zato sledeći put kada budete nešto pekli u rerni, obratite pažnju šta stavljate na foliju – posebno ako su u pitanju limun, paradajz ili marinada.