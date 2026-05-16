Velika mrlja može da vas u trenutku izbaci iz takta i unese paniku, ali jedan pogrešan potez može slučajno da učini situaciju mnogo gorom. Kada se suočite sa mrljom — bilo da je to ogromna fleka od mastila, prosuti sos od paste ili neprijatno prosuto vino — ključ je da ostanete smireni i sledite sve prave korake tačnim redosledom.
To znači pažljivo upijanje mrlje, pravilno reagovanje u skladu sa vrstom mrlje i izbegavanje uobičajenih grešaka koje brzo mogu da unište vaš trud. Ali jedan jednostavan pogrešan potez (koji mnogi ljudi prave bez razmišljanja) može učiniti da mrlju postane gotovo nemoguće ukloniti. Stručnjaci objašnjavaju šta treba izbegavati i šta raditi umesto toga.
Češće greške pri uklanjanju mrlja koje treba izbegavati
Pored toga što odeću ne treba sušiti dok mrlja nije potpuno uklonjena, važno je izbegavati i sledeće česte greške pri tretiranju fleka.
- Tretiranje svih tkanina na isti način: Sve vrste materijala ne treba tretirati jednako kada se uklanjaju mrlje. „Neke vrste materijala zahtevaju više pažnje od drugih,“ kaže stručnjakinja za negu tkanina i menadžerka tehničkih performansi u kompaniju ,,Henkel", Vendi Saladiga. „Pamuk i lan, na primer, prilično su izdržljivi materijali.“
- Trljanje umesto tapkanja: Trljanje mrlje je siguran način da je samo proširite. „To se dešava zato što zapravo razmazujete mrlju ka spolja,“ kaže Levenhoup.
- Predugo čekanje: Iako je važno postupati pažljivo, jednako je važno reagovati brzo. Što ranije pristupite mrlji, veće su šanse za uspešno uklanjanje.
- Nedovoljno testiranje sredstava: Pre upotrebe bilo kog sredstva za uklanjanje mrlja, treba ga prvo isprobati na neupadljivom delu odeće, bez obzira na vrstu tkanine, savetuje Saladiga. U većini slučajeva neće biti problema, ali dodatni oprez je uvek preporučen.
