Najveća greška koju ljudi prave pri uklanjanju mrlja

Jedna od najčešćih grešaka koje ljudi prave pri tretiranju mrlja jeste to što stavljaju komad odeće u sušilicu pre nego što je mrlja potpuno uklonjena. Ljudi obično tretiraju mrlju, operu odeću, a zatim završe ciklus sušenjem, ali to zapravo „fiksira“ mrlju i čini je gotovo nemogućom za uklanjanje.

„To se dešava zato što toplota utiče na molekule tkanine, pa se ulja ili proteini vežu za vlakna i očvrsnu,“ objašnjava stručnjak za odeću Frej Levenhoup, suosnivač kompanije ,,Steamery" za Real Simple. „Ako mrlja nije potpuno nestala, bolje je ostaviti odeću da se osuši na vazduhu i ponovo proveriti.“

Ako mrlja i dalje nije nestala, potrebno je ponovo je tretirati. Tretiranje i pranje mogu se ponavljati više puta pre nego što je tkanina spremna za sušilicu.

Da li se mrlja može tretirati vrućom vodom?

To otvara pitanje da li se mrlje smeju tretirati vrućom vodom. Odgovor zavisi i od vrste mrlje i od vrste tkanine.

„Neke mrlje dobro reaguju na toplu ili vruću vodu kao metod uklanjanja, dok kod drugih — poput krvi i mrlja od paradajz sosa — vruća voda može da ih učini trajnim,“ objašnjava Levenhoup. „Zbog toga preporučujem da se uopšteno koristi hladna voda ili da se pre toga istraži konkretna vrsta mrlje.“

On kaže da je dobro pravilo da se uvek počne nežno, sa hladnom vodom i minimalnim trljanjem, pa tek onda po potrebi pojačavati intenzitet. To pomaže da se tkanina očuva, a ne samo da se mrlja ukloni. Kada niste sigurni, uvek proverite etiketu za održavanje na odeći.

Šta uraditi ako napravite ovu grešku

Tretiranje mrlje nakon što je prošla kroz sušilicu postaje mnogo teže, ali i dalje postoje načini da se popravi situacija.

„Ako ste slučajno stavili umrljani komad u sušilicu, ponovo ga tretirajte što pre tako što ćete navlažiti tkaninu, naneti enzimatsko sredstvo za čišćenje i ostaviti da odstoji,“ savetuje Kristi Lord, stručnjakinja za veš i suosnivačica kompanije ,,L’AVANT Collective". „Potapanje u razblaženo sredstvo na bazi kiseonika preko noći pre ponovnog pranja može biti posebno efikasno kod već ‘fiksiranih’ mrlja.“

Nakon tretiranja, preporučuje se ponovno pranje sa deterdžentom na bazi enzima, a zatim sušenje na vazduhu pre ponovne procene. Ovi koraci se ponavljaju po potrebi dok mrlja potpuno ne nestane.