Ćaskanje je iznenađujuće podeljena tema. Lično, cenimo povremeno neobavezno ćaskanje bez velikih uloga.

Ali znamo mnogo ljudi koji ne podnose površne razgovore o vremenu ili o tome šta su radili prošlog vikenda. Čak i oni od nas koji obično vole ležerne društvene interakcije mogu ponekad da ih dožive kao naporne, posebno ako nas tema ne zanima.

Ipak, novo istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Personality and Social Psychology sugeriše da se ćaskanje isplati—čak i kada ne očekujemo da će nam biti prijatan.

Šta je studija pokazala

Kroz devet eksperimenata, ukupno 1.800 učesnika odgovaralo je koliko bi voleli da razgovaraju o temama koje su sami identifikovali kao dosadne—poput berze, nefikcijskih knjiga i veganske ishrane. Zatim su zaista vodili razgovore o tim, kako su ih opisali, dosadnim temama.

„Obično pretpostavljamo da ako tema zvuči dosadno, i razgovor će biti dosadan“, kaže Elizabet Trinh, magistrand (MA), doktorka nauka u nastajanju na Univerzitetu u Mičigenu, u saopštenju za javnost. „Ali to nije ono što ljudi zapravo doživljavaju.“

Učesnici su u velikoj većini prijavljivali da su im ti razgovori bili prijatniji nego što su očekivali. Taj obrazac se zadržao bez obzira na to da li su razgovarali sa strancem ili prijateljem, kao i da li su komunicirali uživo ili onlajn. „Ljudi su dosledno očekivali da će razgovori o naizgled dosadnim temama biti manje zanimljivi nego što su na kraju ispali“, dodaje Trinhova.

Prednosti neobaveznog ćaskanja

Kada ćaskanje počne, pokazuje ova studija, skloni smo da procenjujemo koliko ćemo uživati u njemu na osnovu same teme. Ako nas tema ne zanima odmah, lako zaključimo da ni razgovor neće imati vrednost. Međutim, kada razgovor krene, važniji postaje sam čin društvene povezanosti nego sadržaj.

„Ono što zaista pokreće uživanje je uključenost“, objašnjava Trinh. „Osećaj da nas neko sluša, uzajamno reagovanje i otkrivanje neočekivanih detalja o nečijem životu mogu čak i običnu temu učiniti smislenom.“

Uvođenje više ćaskanja u svakodnevicu može služiti kao oblik „socijalne regulacije u malim dozama“, kaže dr Alen Masri, psihijatar i medicinski direktor u ustanovi ,,All In Solutions Behavioral Health". Iako kratki razgovor o komšijinoj mački nema dubinu kao razgovor sa bliskim prijateljem, on i dalje igra važnu ulogu u socijalnoj strukturi dana—posebno ako postane navika.

„Ove interakcije u malim dozama pomažu u regulaciji raspoloženja i stvaraju osećaj zajedništva“, kaže Masri. „Vremenom, ova mikro-društvena iskustva mogu doprineti smanjenju usamljenosti, boljoj otpornosti na stres i poboljšanju opšteg psihološkog blagostanja.“

Kako da više praktikujete ćaskanje

Ako niste osoba koja lako započinje razgovore, neobavezno ćaskanje može delovati neprirodno, ali pokušajte da ne razmišljate previše o tome. Ako vam deluje previše zastrašujuće da započnete razgovor sa nepoznatom osobom, razmislite o ljudima koje redovno srećete u svakodnevnom životu—kolegi sa posla, komšiji kojeg stalno viđate u liftu ili baristi od kog svakog jutra naručujete kafu.

„Pokrenite temu pozitivnog aktuelnog događaja, poput sportskog meča ili nečeg dobrog što se dešava u vašoj zajednici“, predlaže Ejmi Morin, licencirani klinički socijalni radnik (LCSW) i autorka knjige ,,The Mental Strength Playbook". Ako vas brine da vam tema deluje nevažno, setite se nalaza iz studije—i vi i sagovornik verovatno ćete uživati u razgovoru, bez obzira na temu.

Još jedan jednostavan način za započinjanje razgovora je iskren kompliment. Ako čekate u redu i primetite da neko ima lepe cipele, slobodno to i recite. U redu je i da koristite „uobičajene“ teme poput vremena ili saobraćaja.

„Ponekad jednostavno pitanje može otvoriti vrata odličnog razgovora“, dodaje Morinova. „Pitajte: ‘Jeste li gledali utakmicu sinoć?’ ili ‘Šta mislite o autonomnim vozilima?’ i možda ćete uspostaviti bolju vezu nego što očekujete.“

Pošto ćaskanje ima određenu negativnu reputaciju, mnogi ljudi brinu da će smetati drugima ako im se obrate. Međutim, ranija istraživanja sugerišu da je to pogrešna pretpostavka. Studija iz 2014. godine objavljena u časopisu Journal of Experimental Psychology tražila je od putnika u vozovima i autobusima da ili razgovaraju sa nepoznatom osobom u blizini ili da ostanu sami.

Mnogi učesnici su očekivali da će se bolje osećati ako ostanu neangažovani, ali su nakon eksperimenta prijavili pozitivnije iskustvo kada su stupili u kontakt sa drugima.

„Skloni smo da mislimo da smetamo ljudima ili da im je neprijatno, pa izbegavamo kontakt“, kaže Morinova. „A kada nastavimo da pretpostavljamo da ljudi ne žele da razgovaraju i da mi nećemo uživati u ćaskanju, propuštamo koristi društvene povezanosti, koja je ključna za naše blagostanje.“

Bonus video: