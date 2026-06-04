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Kako se odvići od slatkiša: Očistite telo od šećera za 3 nedelje!

Očistite organizam od šećera za 21 dan.

Autor:  Vesna Vukadinović
04.06.2026.20:45
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Kako se odvići od slatkiša: Očistite telo od šećera za 3 nedelje!
Foto: Shutterstock
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Prekomeran unos šećera direktno je povezan sa pojavom viška kilograma, akni, lošeg sna i poremećaja varenja. Iako je šećer najčešće skriven u slatkišima, on se nalazi i u belom hlebu, žitaricama, voćnim jogurtima, gotovim prelivima, pa čak i u kečapu.

Zbog ozbiljnih posledica po zdravlje, uključujući rizik od gojaznosti, dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti, mnogi se pitaju kako se odvići od šećera i očistiti telo. Odgovor je - postepeno, kroz dobro osmišljen plan u trajanju od 21 dan.

1. Prvih 7 dana: postepeno izbacivanje i zamena

U početku ne morate odmah da potpuno izbacite šećer. Zamenite ga prirodnim zaslađivačima poput meda, stevije ili kokosovog šećera. Ubrzo zatim, i njih izbacite iz ishrane. Prva nedelja je najteža, mogu se javiti glavobolje, umor, pa čak i grčevi, što su normalne reakcije tela koje ulazi u šećernu detoksikaciju.

2. Bacite sve proizvode koji sadrže šećer

Napravite drastičan rez: poklonite ili bacite sve slatkiše i industrijske proizvode sa dodatim šećerima. To uključuje:

- hleb i peciva od belog brašna

- gotove sosove i dresinge

- voćne jogurte

- konzervisano voće i sokove

- grickalice sa dodatim šećerom

Sledeći put kada idete u prodavnicu, čitajte deklaracije i birajte proizvode bez dodatog šećera.

3. Bazirajte ishranu na svežem voću i povrću

Umesto procesuirane hrane, fokusirajte se na prirodne, neprerađene namirnice:

- jedite sveže voće u umerenim količinama (bogato je prirodnim šećerima koji ne izazivaju zavisnost)
kuvajte svoje obroke

- za „napad želje“ pojedite 2-3 suve smokve, kajsije ili malo suvog grožđa

Ove namirnice sadrže vitamine, minerale i vlakna koja pomažu u kontroli apetita.

4. Grickajte koštunjavo voće

Orašasti plodovi, poput badema, pistaća i lešnika sadrže veliku količinu vlakana, što znači da duže drže sitost i smanjuju potrebu za šećerom. Na primer, 100 g badema obezbeđuje čak 50% dnevne potrebe za vlaknima i idealna su užina između obroka.

5. Unosite više biljnih proteina

Proteini stabilizuju nivo šećera u krvi i umanjuju nagli napad gladi. Najbolji izvori biljnih i zdravih proteina su:

- mahunasto povrće (pasulj, sočivo)

- jaja

- riba i morski plodovi

- piletina i ćuretina

- mlečni proizvodi (bez dodatog šećera)

Koje su koristi kada izbacite šećer iz ishrane?

Ako se pridržavate 21-dnevnog plana za detoksikaciju od šećera, možete očekivati sledeće promene:

- Ravan stomak bez nadutosti

- Zdravija i čistija koža, povlačenje akni

- Kvalitetniji san

- Više energije i koncentracije

- Zdravi zubi i desni

- Bolje varenje i lakše pražnjenje creva.

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