Kako se odvići od slatkiša: Očistite telo od šećera za 3 nedelje!

Prekomeran unos šećera direktno je povezan sa pojavom viška kilograma, akni, lošeg sna i poremećaja varenja. Iako je šećer najčešće skriven u slatkišima, on se nalazi i u belom hlebu, žitaricama, voćnim jogurtima, gotovim prelivima, pa čak i u kečapu.
Zbog ozbiljnih posledica po zdravlje, uključujući rizik od gojaznosti, dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti, mnogi se pitaju kako se odvići od šećera i očistiti telo. Odgovor je - postepeno, kroz dobro osmišljen plan u trajanju od 21 dan.
1. Prvih 7 dana: postepeno izbacivanje i zamena
U početku ne morate odmah da potpuno izbacite šećer. Zamenite ga prirodnim zaslađivačima poput meda, stevije ili kokosovog šećera. Ubrzo zatim, i njih izbacite iz ishrane. Prva nedelja je najteža, mogu se javiti glavobolje, umor, pa čak i grčevi, što su normalne reakcije tela koje ulazi u šećernu detoksikaciju.
2. Bacite sve proizvode koji sadrže šećer
Napravite drastičan rez: poklonite ili bacite sve slatkiše i industrijske proizvode sa dodatim šećerima. To uključuje:
- hleb i peciva od belog brašna
- gotove sosove i dresinge
- voćne jogurte
- konzervisano voće i sokove
- grickalice sa dodatim šećerom
Sledeći put kada idete u prodavnicu, čitajte deklaracije i birajte proizvode bez dodatog šećera.
3. Bazirajte ishranu na svežem voću i povrću
Umesto procesuirane hrane, fokusirajte se na prirodne, neprerađene namirnice:
- jedite sveže voće u umerenim količinama (bogato je prirodnim šećerima koji ne izazivaju zavisnost)
kuvajte svoje obroke
- za „napad želje“ pojedite 2-3 suve smokve, kajsije ili malo suvog grožđa
Ove namirnice sadrže vitamine, minerale i vlakna koja pomažu u kontroli apetita.
4. Grickajte koštunjavo voće
Orašasti plodovi, poput badema, pistaća i lešnika sadrže veliku količinu vlakana, što znači da duže drže sitost i smanjuju potrebu za šećerom. Na primer, 100 g badema obezbeđuje čak 50% dnevne potrebe za vlaknima i idealna su užina između obroka.
5. Unosite više biljnih proteina
Proteini stabilizuju nivo šećera u krvi i umanjuju nagli napad gladi. Najbolji izvori biljnih i zdravih proteina su:
- mahunasto povrće (pasulj, sočivo)
- jaja
- riba i morski plodovi
- piletina i ćuretina
- mlečni proizvodi (bez dodatog šećera)
Koje su koristi kada izbacite šećer iz ishrane?
Ako se pridržavate 21-dnevnog plana za detoksikaciju od šećera, možete očekivati sledeće promene:
- Ravan stomak bez nadutosti
- Zdravija i čistija koža, povlačenje akni
- Kvalitetniji san
- Više energije i koncentracije
- Zdravi zubi i desni
- Bolje varenje i lakše pražnjenje creva.
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