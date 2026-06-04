Naporno vežbanje već je mesecima konstanta, a dan ne počinje bez precizno složenog doručka izmerenog na vagi.

Odnos proteina i vlakana na tanjiru složen je po svim nutricionističkim pravilima, a borovnice i jabuke već su postale omiljeni oblik deserta. Promene u tom stilu života i te kako su vidljive na trupu, ali obim nogu ostaje isti kao na početku. Možda čak i gori. Možda vežbe nisu dovoljno izazovne za telo?

Zaključak je prirodan. Sledi intenzivnije vežbanje i još zdravija ishrana, ali rezultati? Njih nema. Nove navike ne donose promenu. Sva odricanja počinju da gube smisao. Frustracija raste, čak i tuga, a osećaj da vas je sopstveno telo izneverilo polako počinje da se uvlači u misli. Ali ovo nije problem snage volje. Velika je šansa da za problem koji vas muči nikada niste ni čuli. Lipedem je ono što zaustavlja sve rezultate.

Šta je lipedem?

Lipedem nije estetska nelagoda, već medicinski problem masnog tkiva. Prepoznaćete ga kao nakupinu sala na nogama, bokovima, zadnjici, a u nekim slučajevima i na rukama, koja se ne topi bez obzira na to da li vežbate ili ne.

Zašto dolazi do nastanka lipedema?

Od lipedema pati približno 11% ženske populacije, a istraživanja o njemu i dalje su veoma retka. Možda zato što je kod muškaraca veoma redak. Ovo ne bi bio prvi put da ne znamo ništa o tegobama ženskog tela jer uglavnom ne postoje kod muškaraca (gledam u tebe, endometriozo). Ono što se zna jeste da ishrana nije jedan od uzroka. Pretpostavlja se da je kombinacija hormonskog disbalansa i genetike glavni krivac.

Lipedem često napravi prvu dramatičnu promenu u trenutku velikih hormonskih događaja kao što su pubertet i trudnoća. Krivac bi mogao da bude estrogen, jer on podstiče masne ćelije da budu veće, tvrđe i otpornije na bilo kakvu dijetu.

Koja je razlika između lipedema i celulita?

Proveli smo decenije opsednuti teksturom ženske kože, pa je i lipedem često bio zamenjivan za celulit. Ali lipedem nije problem estetike. Reč je o medicinskom problemu koji je godinama bio skrivan iza ovog destruktivnog mita o ženskom telu.

Evo kako da razlikujete lipedem od celulita:

lipedem je često bolan na dodir, dok je celulit potpuno bezbolan





noge zahvaćene lipedemom često se opisuju kao „stubaste”, dok kod celulita noga zadržava svoj oblik





celulit se može pojaviti na bilo kom delu tela, dok kod lipedema salo naglo prestaje u predelu stopala i/ili dlanova





celulit se može poboljšati masažom, vežbanjem i ishranom, dok lipedem na njih često ne reaguje

Da li je liposukcija jedino rešenje za lipedem?

Za mnoge žene, posebno za one s uznapredovalim stepenom bolesti, liposukcija je najbolje rešenje. I to ne bilo kakva liposukcija; najdelotvornija je ona koja štedi limfne sudove, a uklanja masne ćelije zahvaćene lipedemom. Sjajna vest je da se te masne ćelije uklonjene liposukcijom više nikada ne mogu vratiti. Pacijentkinjama to omogućava bezbolne i simetrične noge koje napokon više nisu teške.

Važno je napomenuti da je liposukcija u kontekstu lipedema drugačija od estetske. Glavni cilj liposukcije u uklanjanju lipedema jeste da obezbedi noge koje su bezbolne, a ne da postigne besprekornu siluetu.

Šta možete da uradite kod kuće kao pomoć kod lipedema?

Ne postoji rutina koja može da promeni genetiku, ali postoji nekoliko jednostavnih stvari koje mogu da pokrenu limfnu drenažu i pomognu kod otečenosti masnog tkiva.

Skakutanje

Zvuči smešno, ali skakutanje, bilo na trampolinu ili u mestu, veoma efikasno pokreće limfu. Limfni sistem nema nikakvu pumpu, pa se za pokretanje oslanja na pokrete mišića i gravitaciju kako bi započela cirkulacija limfe. Dovoljno je nekoliko minuta dnevno da biste videli pomak, a garantujem da je i veoma zabavno započeti dan skakućući.

Hodanje

Low-impact vežbe poput hodanja pokreću cirkulaciju limfe i obezbeđuju da vam noge na kraju dana ne budu toliko otečene i bolne. Ovde je naglasak na učestalosti, a ne na pređenoj udaljenosti. Dvadesetominutna šetnja dva puta dnevno sasvim je dovoljna.

Samomasaža

Jednostavna manuelna limfna drenaža, ili drugim rečima samomasaža, pomera limfu i smanjuje otečenost. Pritisak koji primenjujete neka bude lagan, počnite od članaka, a tečnost pomerajte prema torzu. Pritiskanje limfnih čvorova neće učiniti mnogo, jer upravo lagani pokreti pomeraju limfu.

Ono što zapravo pravi razliku jeste postavljanje dijagnoze. Kada lipedem napokon bude dijagnostikovan, prestaje da bude lični neuspeh i postaje ono što lipedem zapravo jeste: pravi medicinski problem za koji postoje medicinska rešenja, objašnjava Vogue.

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