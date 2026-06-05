Voće je važno za zdravu ishranu jer sadrži vitamine, minerale, vlakna i antioksidanse, ali nije svako voće pogodno za mršavljenje. Neke voćke sadrže visoke količine prirodnih šećera, što može otežati gubitak kilograma ako se konzumiraju u velikim količinama. U procesu mršavljenja važno je birati voće s manje šećera, više vlakana i nižim glikemijskim indeksom.

Voće koje treba jesti umereno ako želite da smršate:

Banane

Iako su bogate kalijumom i hranljive, sadrže više prirodnog šećera i kalorija. Preporučuje se da se biraju manje zrele banane i da se jedu umereno.

Trešnje

Ukusne su i zdrave, ali sadrže dosta prirodnog šećera, pa se preporučuje kontrolisana konzumacija kada ste na dijeti.

Grožđe

Zbog svoje slatkoće i male veličine lako se pretera sa količinom. Bogato je šećerima, pa je važno obratiti pažnju na veličinu porcije.

Ananas

Tropsko voće puno vitamina, ali takođe bogato šećerima i kalorijama. Bolje ga je jesti povremeno, u kombinaciji sa manje kaloričnim voćem ukoliko pazite na liniju.

Voće ne treba izbaciti iz ishrane, ali je važno znati koje vrste konzumirati redovno, a koje umereno. Bobičasto voće, citrusi i jabuke su bolji izbor za mršavljenje zbog manje šećera i više vlakana.

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