Čaj se generalno smatra jednim od najzdravijih napitaka — posebno kada ne sadrži dodatni šećer.

Međutim, svaka vrsta čaja ima svoje jedinstvene prednosti, što može otežati izbor kada imate određene zdravstvene ciljeve.

Ako tražite čaj koji pruža širok spektar koristi za ceo organizam (uključujući podršku mozgu, srcu i crevima) imate sreće. Prema rečima registrovanih dijetetičara, crni čaj nudi sve ove benefite i još više.

Evo zašto.

Šta čini crni čaj tako dobrim za zdravlje?

Bilo da je u pitanju običan crni čaj, erl grej, engleski doručak ili neka druga mešavina crnog čaja, svaka varijanta može da podrži zdravlje srca, mozga i creva zahvaljujući svojim jedinstvenim bioaktivnim jedinjenjima.

Ta jedinjenja, poznata kao polifenoli, pružaju niz važnih zdravstvenih koristi koje pozitivno utiču na svaki od ovih ključnih sistema u organizmu.

Crni čaj podržava zdravlje srca

Kada je u pitanju zdravlje srca, registrovana dijetetičarka Džejmi Šelbert objašnjava zašto crni čaj može biti koristan.

„Crni čaj je bogat polifenolima koji se zovu teaflavini — antioksidansima koji daju crnom čaju tamnu boju i izražen ukus. Istraživanja sugerišu da ovi polifenoli mogu da podrže zdravlje srca tako što poboljšavaju funkciju krvnih sudova, cirkulaciju i celokupno zdravlje vaskularnog sistema“, kaže ona za Real Simple.

Crni čaj takođe sadrži katehine — posebno epigalokatehin galat (EGCG) — koji su povezani sa značajnim benefitima za srce, uključujući snižavanje krvnog pritiska i nivoa holesterola, kao i smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Crni čaj poboljšava koncentraciju i zdravlje mozga

„Crni čaj je bogat L-teaninom, aminokiselinom koja podržava zdravlje mozga poboljšavajući raspoloženje, budnost i opuštenost. Kombinacija L-teanina i nižeg nivoa kofeina čini crni čaj boljim izborom od kafe za stabilniji izvor energije bez nervoze“, navodi registrovana dijetetičarka Šeri Ga.

EGCG takođe doprinosi ukupnim benefitima crnog čaja za mozak. „EGCG štiti moždano tkivo od oksidativnog stresa, čime smanjuje rizik od kognitivnog opadanja“, dodaje dijetetičarka Kari Gabriel.

Istraživanja čak ukazuju da EGCG može da poboljša kognitivne funkcije i pamćenje.

Crni čaj podržava zdravlje creva

Novi dokazi pokazuju da crni čaj može pozitivno da utiče i na zdravlje creva.

„Istraživanja sugerišu da polifenoli iz crnog čaja interaguju sa mikrobiomom creva i pomažu razvoju korisnih bakterija povezanih sa zdravljem creva i celokupnim zdravljem“, kaže Šelbert.

Ovi efekti su izraženiji kod ljudi koji piju nekoliko šolja dnevno. Delimično je to zato što polifenoli iz crnog čaja podstiču rast bakterija koje proizvode kratkolančane masne kiseline (SCFA) u crevima, koje smanjuju upale i jačaju zaštitnu barijeru creva.

Što se više crnog čaja pije, to su koristi za creva veće. „Studija iz 2023. godine pokazala je da tri šolje crnog čaja dnevno povećavaju broj korisnih bakterija u crevima“, potvrđuje Gaova.

Drugi izbor: zeleni čaj

Ako volite zeleni čaj, ne brinite — koristi za mozak, srce i creva takođe važe i za njega. To je uglavnom zato što i zeleni i crni čaj potiču od iste biljke, Camellia sinensis.

„Zeleni čaj takođe sadrži katehine, posebno EGCG, kao i prirodno prisutne L-teanin i kofein. Polifenoli u zelenom čaju deluju kao antioksidansi koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, što je važno i za zdravlje mozga i kardiovaskularnog sistema. Sa aspekta zdravlja creva, polifenoli zelenog čaja takođe podržavaju zdraviji mikrobiom creva tako što podstiču rast korisnih bakterija i smanjuju upale u digestivnom traktu“, kaže Šelbert.

Pored toga, zeleni čaj nudi mnoge iste benefite za mozak kao i crni čaj, uz stabilnu energiju koja je manje sklona izazivanju naglih padova ili nervoze.

Ovi efekti su još izraženiji kod mača čaja, jer ovaj mljeveni zeleni čaj omogućava konzumiranje cele listiće biljke. „Matča prah sadrži oko jedan gram vlakana u svake dve kašičice — a vlakna podržavaju varenje, kao i nivo šećera u krvi, holesterola i krvnog pritiska. Studija iz 2022. godine pokazala je pozitivne promene u mikrobioti creva nakon dve nedelje redovne konzumacije mače“, dodaje Gaova.

Bez obzira da li pijete zeleni ili crni čaj kod kuće, najveće koristi za creva, srce i mozak dobićete ako ga pijete bez dodatog šećera. To je zato što dodati šećer podstiče upale u organizmu, što može umanjiti pozitivne efekte čaja i neutralisati njegova protivupalna svojstva.

Flaširane verzije zelenog i crnog čaja često sadrže dodatni šećer, pa obavezno proverite listu sastojaka i nutritivne vrednosti pre kupovine.

Kao dodatna prednost, ovi napici mogu doprineti dnevnom unosu tečnosti — naročito ako birate bezkofeinske verzije. Ipak, treba voditi računa o vremenu konzumacije čajeva sa kofeinom, jer njihovo pijenje kasnije tokom dana može ometati kvalitetan san kod osoba osetljivih na stimulanse.

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